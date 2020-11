Revelan que Maradona golpeó a su doctor

Las últimas horas de vida del astro del futbol mundial, Diego Maradona fueron muy complicadas, no solamente por su salud, ya que habría tenido una fuerte discusión con Leopoldo Luque, su doctor de cabecera.

Según una de las enfermeras de Maradona, el exfutbolista argentino discutió con Luque el pasado jueves 19 de noviembre.

La trabajadora del sector salud asegura que las cosas se salieron de control al grado que Maradona habría empujado y golpeado al doctor.

Posteriormente lo echó de su residencia ubicada en Tigre, misma que fue la última morada del astro.

Esta versión fue recuperada por la agencia Télam y es respaldada por la cocinera de Diego Maradona, cuypo fallecimiento ocurrió el 25 de noviembre, cuando el excapitán albiceleste estaba solo y dormido en su cama de la residencia de Tigre, 35 km al norte de Buenos Aires.

Maradona "hacía lo que quería"

En rueda de prensa y entre sollozos, Luque aseguró que él cuidó a la leyenda mundial de fútbol "todo lo que se pudo, hasta lo imposible", a un paciente que "hacía lo que quería" en la vida.

"¿Quieren saber de qué soy responsable? De amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida", dijo.

"Yo soy neurocirujano (lo operó de un hematoma en la cabeza el 3 de noviembre). Soy la persona que se ocupaba de él. Estoy orgulloso de todo lo que hice", agregó.

Del consultorio de Luque "se procede al secuestro de una historia clínica perteneciente a Diego Armando Maradona, cinco computadores tipo notebook, tres teléfonos celulares, documentaciones varias y un recetario", detalló un comunicado de la Fiscalía General de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

También de su vivienda "se secuestró una computadora y legajo personal", añadió.

Según Luque, "Diego era inmanejable. Tenía que haber ido a un centro de rehabilitación. No quería".

También aclaró que él no era el único profesional tratante: "Hay otros profesionales actuando. Él no quería ni un acompañante terapéutico. Una psiquiatra pidió una ambulancia siempre en la casa. No sé de quién es la responsabilidad de que no se puso la ambulancia", afirmó.

