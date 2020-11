Julio César Domínguez agradece el apoyo a Cruz Azul por su carrera

Disputar 551 partidos en Primera División con un mismo club no es cosa fácil. Menos en un equipo como Cruz Azul. Sin embargo, Julio César Domínguez llegó a esa marca en uno de los encuentros más importantes de los últimos años, la victoria como visitante de 1-3 ante Tigres en la ida de los cuartos de final del Guard1anes 2020.

Desde su debut en 2006 con la Máquina, el defensa ha conseguido cuatro títulos oficiales, siendo pieza importante de buenos y malos momentos con el conjunto celeste. Y pese a que el título de liga es una cuenta pendiente, tanto para el jugador como el club, Domínguez ya es parte de la historia de la institución:

“Para mí es un honor haber alcanzado a alguien como Nacho Flores, es un privilegio. Pero creo que no solo es un mérito personal, sino también de lo que están atrás, como mi familia, mis compañeros, los entrenadores y ex entrenadores, y todos los miembros del equipo que me han ayudado y me han apoyado. Me siento muy contento de haber logrado este objetivo”.