Maradona cobraba 5 mil dólares por dar entrevistas, asegura Fernando Schwartz: VIDEO

Diego Armando Maradona es una futbolista que quedará en la historia, no sólo por sus grandes logros al ser considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, sino también por su peculiar temperamento y carisma, además de las aventuras que protagonizó con las personas que lo acompañaron a lo largo de su vida.

Fernando Schwartz, periodista deportivo mexicano, recuerda el día en que descubrió que Maradona cobraba en dólares para ofrecer a algún medio de comunicación un par de declaraciones bajo el formato de una entrevista.

Así lo dio a conocer en el matutino "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión durante una entrevista, con Mauricio Barcelata, posterior a la muerte del futbolista conocido mundialmente por ser el creador de "La mano de Dios".

En ésta, el periodista deportivo reveló que "El Diez" le concedió una entrevista durante su travesía en Televisa previo al Mundial de México 1986; sin embargo esta no fue una tarea fácil de concretar ya que en ese momento el argentino cobraba 5 mil dólares por ofrecer una entrevista.

Me lance a Chipinque para entrevistarlo y su representante, que ahora ya ha fallecido también, me dijo 'Diego cobra por entrevista 5 mil dólares', y yo le dije abusando un poco de mi ingenio que si apoco entre paisanos nos cobrábamos, porque ambos somos judíos, así que se rió y no me cobraron, aunque espere 9 horas a que Maradona despertara", aseveró.