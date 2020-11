Exatlón México: ¿Empujones entre atletas de los HÉROES?: VIDEO

Uno de los participantes del programa Exatlón México que forma parte del equipo de los Héroes, sorprendió a los televidentes al enloquecer durante la competencia por la supervivencia en contra de los Titanes.

En los avances del duelo de eliminación en donde los atletas competirán, Pascal Nadaud, miembro del equipo azul, tomó el liderazgo de una manera bastante contundente, pues habla con todos su compañeros con un tono bastante fuerte, hasta llegar a los "empujones".

"Si alguien hoy salta, todos saltamos, si uno canta, todos cantamos. Es darme un punto cada quién, y no me importa el punto, me importa tu punto (Keno), tu punto (Valery) y tu punto (Yomi). Quiero una cabeza roja aquí hoy", dijo Pascal al resto de sus compañeros para motivarlos y que sacaran el carácter.

Sin embargo, lo que sorprendió fue la forma en la que los tocó pues la energía que le dio a su lenguaje corporal podría confundirse con un empujón un poco fuerte.

¿Quién tomará su lugar en el rol del líder?

La posible salida de Ernesto Cazares va a dejar un vacío muy grande dentro del equipo de los Héroes, quienes perderían a uno de sus líderes y emblemas.

Pero saben que también necesitan recomponerse rápido para salir adelante, por ello Nadaud podría ser el hombre estaría dispuesto a tomar ese papel.