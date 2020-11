Repetirán estímulo económico a deportistas

Tal como sucedió en la temporada pasada, los seleccionados nacionales que compitieron en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, recibirán un estímulo económico de 240 mil pesos. Durante la entrega del Premio Nacional de Deportes 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador hará oficial la entrega de este recurso que será para un total de 730 deportistas y 195 entrenadores.

“Vamos a entregar apoyos directos a 900 deportistas. Lo que hicimos después de los Panamericanos que se les entregaron de manera directa los premios que incluyó a entrenadores, eso se repite. Se les va a entregar para todo un año de manera directa y por adelantado, para que no haya intermediación que no tengan que ir mes con mes con un “te falta este papel” o les digan “trae el acta de nacimiento…tu constancia de residencia”, no ya sabemos”, expresó López Obrador en días previos, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Los 730 deportistas, tanto convencionales como del deporte paralímpico, junto con los 195 técnicos recibirán cada uno un apoyo de 240 mil pesos; a 605 se les dará por dispersión y a otros 320 por medio de cheques. La bolsa total de esta entrega es de 222 millones de pesos.

Luego de que se suspendieron las competencias internacionales, entre ellas los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los eventos clasificatorios a la magna justa veraniega, los atletas se quedaron varados a realizar entrenamiento desde casa, sin oportunidad de contender; aunado a ello, el Poder Legislativo aprobó la extinción de más de 100 fideicomisos, entre ellos el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento que trabajó desde 1998 en auspiciar los gastos de la preparación de seleccionados nacionales y pago de sus equipos multidisciplinarios hacia eventos del ciclo olímpico y que para el 2021 dejará de operar.

Tokio 2020 quedó pospuesto para el verano del próximo año (23 de julio al 8 de agosto en la versión de deporte convencional; mientras del 24 de agosto al 5 de septiembre, la edición paralímpica), y según el Primer Mandatario, este recurso se da por adelantado para ayudar en su preparación en la búsqueda de representar a nuestro país en la justa nipona.

Fue en el verano de 2019 cuando López Obrador entregó por vez primera estos apoyos directos a los deportistas, que entonces llegaron por medio de la venta de bienes incautados, en específico, el empresario regiomontano Carlos Bremer compró por medio de una subasta la que fuera casa del chino Zhenli Ye Gon y le costó 102 mdp que dio para ayudar al deporte mexicano, pues desde entonces no tenía asegurado el destino que le daría al inmueble.

Por: Katya López