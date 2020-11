Denuncian supuesto fraude en la venta del Lobos BUAP

El abogado Javier Coello Trejo, mejor conocido como “El exfiscal de Hierro”, acudió a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) de Puebla, para exigir todo el peso de la ley en contra del rector Alfonso Esparza Ortiz, por el presunto fraude en la venta del Lobos BUAP.

Señaló que hay dos denuncias penales en contra del rector, una por el presunto desvío de recursos por 464 millones de pesos para la compra del equipo de fútbol y la otra querella por falsedad de declaraciones.

Añadió que el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, no se puede calificar como un perseguido político en el estado de Puebla, toda vez que no ejerce esa profesión y tampoco se puede escudar en la universidad para evitar enfrentar la ley.

Confío que la Fiscalía General del Estado a cargo de Gilberto Higuera Bernal, agilicen las investigaciones para garantizar justicia en favor de su representado, Mario Mendívil, quien sigue en la pugna para hacer justicia en el caso de Lobos BUAP.

Aclaró que no inventa nada ya que existen cada una de las pruebas que involucran Alfonso Esparza Ortiz en el desvío de recursos públicos y falsedad de declaraciones para afectar a su cliente.

“La universidad nunca ha sido accionista de Lobos BUAP. No conozco al rector, pero no puede calificarse como un perseguido político, porque para empezar no es político. No puede ser que la comunidad universitaria esté engañada por este señor que hace puras tranzas”.