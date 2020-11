‘La Cobrita’ ganó limpiamente

Las controversias levantadas por Mariana ‘La Barby’ Juárez en su combate ante Yuliahn ‘La Cobrita’ Luna fueron disipadas. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), otorgó de forma oficial a la duranguense el cinturón como nueva Campeona Mundial Gallo, al ratificar su contundente victoria en Cancún, Quintana Roo.

Tras culminar el pleito (en el que desde el primer round sufrió una fractura de nariz, 'La Barby'), la campeona defensora protestó, aseguró que nunca había sentido una pegada similar a la de Luna y exigió la revisión de los guantes de la retadora, mismos que con los vendajes fueron analizados a pie de ring por el grupo de jueces que participaron en la velada; para evitar cualquier duda, Mauricio Sulaimán pidió enviar los implementos a la Ciudad de México para un segundo análisis que reiteró la rectitud y el juego limpio en ambas esquinas.

“Los guantes ya fueron perfectamente inspeccionados. Están intactos. No existe la mínima sugerencia de que fuesen manipulados de ninguna manera y tampoco los vendajes. Se cierra el caso por completo”, garantizó Sulaimán Saldívar, este martes en videoconferencia de prensa.

El dirigente mexicano envió el fajín verde y oro a ‘La Cobrita’, quien tras aquel pleito recibe el mote extraoficial de ‘Manitas de Piedra’.

Yuliahn ‘La Cobrita’ Luna. Foto: Especial

El cinto corresponde a la nueva generación de títulos femeniles, que ya no tienen diferenciación ni en su color ni en su diseño al de los hombres.

Se espera revancha

Luna logró un añorado sueño, pero el siguiente paso en el camino será una revancha obligatoria ante 'La Barby' Juárez.

“Era un sueño tan grande para mí ser campeona del Consejo Mundial de Boxeo, que ahora hasta me duermo con mi cinturón de la emoción que siento, pero ahora ya regresamos al gimnasio porque vienen preparaciones mucho más fuertes. No me gusta elegir a mis rivales. Me dan nombres y estoy dispuesta a pelear con quien sea, pero claro que estoy dispuesta a dar la revancha a Mariana, de hecho firmamos por revancha obligatoria y así haremos”, expresó la excampeona de la FIB, quien declinó el título por maternidad.

A espera del proceso de recuperación de Juárez, ‘La Cobrita’ podría hacer una pelea previa y ya inició una larga y cualitativa fila de retadoras, entre las que figuran: Jackie ‘Princesa’ Nava o Zulina ‘La Loba’ Muñoz.

Por Katya López Cedillo