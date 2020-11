De medallista olímpico a repartidor de comida para sobrevivir: FOTO

En Venezuela, su lugar de nacimiento, Rubén Limardo es un ídolo por haber logrado una medalla de oro en esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012.

Sin embargo, su vida ha cambiado radicalmente, pues además de residir en Polonia desde hace 20 años, ahora sobrevive haciendo entregas de comidas para Uber, mientras se entrena para la cita de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Esta es su rutina: diariamente, después de sus sesiones de entrenamiento, se sube a su bicicleta y carga su mochila térmica verde para recorrer la ciudad de Lodz, donde vive con su esposa y sus dos hijos, para hacer entregas de comidas.

Limardo causó que las redes se incendiaran al comentar en su cuenta de Twitter que realizaba este trabajo para vivir en las tierras de Europa.

"Si estás en Lodz y pides UberEats, es posible que tu comida la entregue un campeón que decidió no rendirse jamás", dijo el esgrimista en un post, que fue seguido de un hilo de comentarios.

"Como muchos de mis compañeros atletas, mis hermanos y yo hemos tenido también que buscar una alternativa para generar ingresos", agregó Limardo. "Además del deporte, tengo un segundo trabajo para ganarme la vida y mantener mi hogar", expresó.

La pandemia

En medio de los estragos causados por el virus COVID-19 y con pocas posibilidades de conseguir patrocinadores para la justa olímpica, el oriundo de Ciudad Bolívar se siente agradecido de tener un trabajo que le permite sobrevivir con su familia y que le deja tiempo para el deporte.

"No hay patrocinadores ahora porque no hay competencias, pero tengo que generar ingresos para mantener a mi familia", declaró Limardo a The Associated Press durante un descanso.

El venezolano, de 35 años, responde a llamados a su teléfono y hace unas 12 entregas diarias.

"No quiero dejar el deporte, todavía tengo sueños por delante", expresó Limardo, quien tiene asegurada su presencia en los juegos de Tokio por haber ganado la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Vancouver en febrero dl 2020.

Estos serán sus cuartos juegos olímpicos, ya que también estuvo en los de Beijing del 2008 y de Río de Janeiro del 2016.