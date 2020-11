Gerardo Martino cierra las puertas del Tri a Carlos Vela

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana, pidió no comparar la situación que atraviesa Carlos Vela con Javier Hernández, a pesar de que éste último no fue convocado debido a su bajo rendimiento en el LA Galaxy.

Carlos Vela ha demostrado un gran nivel futbolístico en el LAFC de la MLS, pero se ha negado a portar la playera de la Selección Nacional. Por su parte, Javier Hernández quiere formar parte del combinado nacional, pero su bajo nivel no es el esperado para ser considerado.

Martino abordó el tema de los dos jugadores, pero aseguró que no son cuestiones similares. Negó continuar insistiendo en el caso de Carlos Vela ya que la postura del delantero no va cambiar porque no han tenido comunicación.

Delantera nueva

Ante situación, el estratega argentino decidió convocar a Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Corona para los partidos que México disputará ante Corea del Sur y Japón en Austria.

"Tata" es consciente de la responsabilidad de estos elementos en la delantera del Tricolor. Los jugadores compiten en ligas con altas exigencias por lo que no desconocen esta presión. El futuro del ataque mexicano depende mucho de lo que estos jugadores puedan realizar.

La Selección Mexicana se enfrenta este sábado 14 de noviembre a su similar de Corea del Sur en Austria, en lo que será el penúltimo partido del Tri en este 2020.