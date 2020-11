Raúl Robles comparte detalles sobre la noche que Marcos Maidana mandó al hospital a Floyd Mayweather

Más de 33 años de experiencia, son con los que cuenta Raúl Robles en el mundo del boxeo, él es el responsable de mantenerlos a tope en el plano físico. Por él han pasado boxeadores de la talla de Erik "Terrible" Morales, Jorge "Travieso" Arce, Antonio Margarito, Jaime Munguía y en la actualidad, Jackie Nava. Raúl nos platica de la última noche como profesional de Marcos "Chino" Maidana con quien también fungió como su preparador físico, en donde envió al hospital a Floyd Mayweather Jr. fracturándole la nariz y una costilla.

´´Yo fui preparador físico de Marcos en la segunda pelea contra Mayweather, en la primera se cansó después del sexto round, por eso me llamaron. Ya en la segunda lo lastimó más, le fracturó la nariz y le rompió una costilla, lo mandó al hospital, por eso él no salió a la conferencia de prensa, solo el equipo de Maidana, eso mucha gente no lo sabe ́ ́, dijo Robles.

Marcos Maidana fue campeón mundial en peso Súper Ligero y peso Welter, enfrentó en 2 ocasiones a Floyd Mayweather en Las Vegas, en las cuales perdió frente al estadounidense por la vía de las tarjetas, saliendo muy decepcionado el argentino por el desenvolvimiento de la pelea y el accionar de su rival dentro del ring, según palabras de su ex preparador físico.

Robles también nos dio su punto de vista sobre la posible pelea de exhibición entre Óscar de la Hoya y Marcos Maidana, a quién llama fraternalmente como su compadre.

"Básicamente son rumores, no hay nada oficial, tampoco es imposible, no sabemos sí mi compadre (Maidana) realmente vaya a regresar, ambos peleadores son históricos, yo creo que una exhibición como la de Mike Tyson vs Roy Jones Jr sería muy positivo e interesante para el boxeo, no hay que descartar", puntualizó.

Durante meses se ha hablado sobre un posible regreso de Maidana a los encordados, sin embargo, Robles mencionó que por lo menos a él no le ha manifestado concretamente que volverá.

"Él no me ha afirmado que va a regresar, me ha dicho que se sigue manteniendo en forma por salud, extraña el boxeo pero está muy contento con su vida, no podemos descartar nada, solamente él sabe, él tiene la decisión", afirmó el profesor.

Marcos Maidana sin duda, fue de los oponentes que más se le complicó a Floyd Mayweather. El ´"Chino" actualmente es promotor de boxeo en su natal argentina, en tanto que Raúl Robles sigue con su trabajo de preparar físicamente a púgiles prospectos como Dubiel Sánchez, de Zanfer, Ángel "Diablito" Ramos de Alpha Boxing y la experimentada y nueve veces campeona mundial, Jackie Nava.

Por: Adrián Sarabia