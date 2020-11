NFL anuncia NUEVO ajuste a su sistema de PLAYOFFS

Una de las ligas más emocionantes que tienen los Estados Unidos es el futbol americano profesional de la NFL, la cual se ha visto ligeramente afectada por el tema del coronavirus.

Algunos partidos han tenido que posponerse por la presencia del Covid-19 en alguno o algunos integrantes de varios equipos de la liga profesional.

Sin embargo, las semanas se han podido completar en su totalidad y eso ha ayudado a que se pueda tener una temporada 2020 relativamente sin tantos ajustes.

¿Cambios en los playoffs?

La NFL dio a conocer que habría un nuevo ajuste si se confirma el hecho de que no se pueda terminar la temporada como se pretende, entonces se extenderían más lugares a los playoffs.

Es decir, actualmente se han contemplado que haya 14 equipos divididos en tres encuentros: 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5.

Pero, ante la posibilidad de que no se pueda concluir la temporada, entonces la NFL ha aprobado que un total de 16 equipos podrían jugar los playoffs, pero esto sólo si no se puede disputar las semanas completas.