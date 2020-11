¡Entérate! Expulsan a Neymar de red social por filtrar información de compañero

El astro brasileño, Neymar, se dedica en sus tiempos libres a pasar tiempo en redes sociales y disfrutar con sus amigos en la plataforma digital de Twitch, en cual realiza streamings de sus videojuegos favoritos

Sin embargo este martes el jugador del Paris Saint-Germain en la Liga Francesa, volvió a estar en el ojo del huracán, pues en una de sus historias de Instagram de manera muy graciosa que fue expulsado temporalmente por culpa de uno de sus compañeros.

Aparentemente Neymar Jr, en uno de sus directos del pasado 18 de octubre, reveló por accidente el número de teléfono de Richarlison, algo que incumple las reglas de la red social ya que en la comunidad Twitch.

Y que incluso está prohibido tajantemente compartir información de terceros, ya sea un número de teléfono o dirección de su hogar, pues podría poner en riesgo su seguridad, por lo que de inmediato la plataforma inició el proceso para tomar acciones en su contra.

Es por eso que fue expulsado de manera temporal, todo comenzó cuando en una de sus historias de Instagram del delantero brasileño, se puede apreciar a Richarlison, quien tras ser señalado como el “responsable” de su castigo en Twitch soltó una carcajada y tomó con humor que fuera filtrado su número de teléfono en un directo que tenía miles de personas conectadas.

Incluso Richarlison aprovechó su cuenta de Twitter para “agradecer” a Neymar que diera a conocer su información, pues en los primeros cinco minutos de que compartió su información personal, recibió al menos 10 mil mensajes que casi consiguen que su celular se volviera loco.

5 minutos e já tem mais de 10 mil msgsuD83EuDD26uD83CuDFFD??? obrigado @neymarjr — Richarlison Andrade (@richarlison97) October 18, 2020

Esta no es la primera ocasión que Neymar Jr, la “rompe” fuera de la cancha ya que en un directo en el cual también estaban los profesionales Kun Agüero, del Manchester City, y Courtois, guardameta del Real Madrid, lograron más de 258 mil espectadores mientras jugaban Among Us, de acuerdo con información publicada por egames news.