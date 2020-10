Reportan mayor gasto en LNBP; inversión más de 15 mdp

View this post on Instagram

MEJORES JUGADAS u26f9ud83cudffbud83cudfc0 #Temporada2020 #LigaSisnovaLNBP #Queu0301dateEnCasa #EsteEsMiJuego @LNBPoficial @moltenmex @liningmx @sisnovamx @neweramx @strendusoficial @puntoclavemty