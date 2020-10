Estamos pagando derecho de piso: afirma Humberto González: DT de Pumas Tabasco

El técnico de Pumas Tabasco, Humberto González, minimizó el cambio de sede de Villahermosa Tabasco a la Ciudad de México para el partido ante Dorados, y aseguró que siempre prepara al equipo para ganar.

“Para mí, las medidas siempre son las mismas en todos lados. Está también en nuestra casa, aquí juega nuestro primer equipo. No le veo ningún problema, estamos preparados para jugar donde sea”.

Con respecto al partido, acepta que necesitan corregir los errores, ya que se están convirtiendo repetitivos: “si seguimos así no podemos avanzar. No es posible que nos lleguen dos o tres veces y nos hagan goles. Estos chavos tienen el potencial de aparecer en Primera. Es nuestra obligación darles herramientas y trabajar para que no vuelvan a cometer errores”.

Hernández cree que a pesar de que tienen varios partidos sin ganar, en todos han propuesto: “Hoy Dorados vino a esperarnos, generamos con la posesión de la pelota. Los rivales tienen más experiencia, estamos pagando derecho de piso. Con Atlante igual, se tiraron más atrás y nos ganaron”.

David Patiño se siente orgulloso

El entrenador de Dorados de Sinaloa, David Patiño, afirmó que a pesar del empate se va orgulloso del desempeño de su equipo:

“El equipo se paró bien, se comportó tácticamente eficaz y pues sí, creo que merecíamos más, nos queda ese sabor amargo de no ganar. Pero creo que vamos en ascenso”.

El estratega de Culiacán se mostró contento por regresar a CU, pero insistió: “Me voy más contento por el trabajo de mis jugadores”.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

dhfm