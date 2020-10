Vive Alfredo Talavera uno de los mejores momentos en su carrera

Alfredo Talavera llegó a Pumas para sumar. Elogiado por su entrenador, Andrés Lillini, y convocado a la Selección Mexicana, el veterano portero de los universitarios vive uno de los mejores momentos en su carrera, a pesar de sus 38 años.

“Haber llegado aquí, es de las decisiones más importantes que he tenido en mi vida. Es una institución que me abrió las puertas desde la primera videollamada, ahí fue como surgió todo. Desde el principio se vio la seriedad con la que trabaja el club. Estoy muy agradecido con los que me trajeron”, aseguró el arquero auriazul.

“Tala” ha jugado 13 partidos como titular, para sumar mil 121 minutos, el 83% por ciento de los minutos totales en el Guard1anes 2020. El guardameta ha sido pieza clave para que el equipo se mantenga entre los primeros cuatro lugares que clasifican directo a la Liguilla.

Nuestro arquero Alfredo Talavera atiende a los medios de comunicaciu00f3n en videoconferencia de prensa.#Volveremos #SoyDePumas Posted by Pumas MX on Thursday, October 29, 2020

Su experiencia, tanto en selección como en los años como profesional, el arquero es un ejemplo para los jóvenes del club.

“Al momento de llegar, tenía que ser algo que sumara, si antes lo hacía, ahora tenía que ser más consciente, por el lugar al que iba a llegar, contra que me iba a enfrentar y el reto que tenía adelante. Iba a ser un jugador nuevo y que no era de la cantera, eran muchos retos y los tomó con toda la responsabilidad.

“No podía llegar como uno más, tenía que ser un jugador diferente que sumara para el beneficio del equipo, todo lo que hago, tanto físicamente como mentalmente, lo hago más consciente. El cómo pueda impactar es importante, tengo que cuidar lo que digo y hago para bien o para mal. Tengo esa responsabilidad con los chavos, y ese compromiso crece partido tras partido”, comentó Talavera.

Aún no piensa en el retiro

A 17 años de su debut con las Chivas, el guardameta sabe cuándo será el momento de retirarse.

“El día que administre mis entrenamientos, ese día me voy a retirar. Cuando no haga lo mismo que el chavo de 23, 20 o 15, ese día me voy. Hasta la fecha trabajo como el novato, como si tuviera 15 años; cuando trabaje diferente es cuando se acabará mi carrera, porque no voy a jugar con la institución, con mi cuerpo o con la carrera que he tenido”, dijo el ex Toluca.

Con dos fechas por jugarse, los Pumas enfrentan a dos de los denominados "Cuatro Grandes", un reto complicado para los auriazules, pero con el compromiso de ganar para poder clasificarse directo a los cuartos de final del Guard1anes 2020.

“Tenemos que seguir haciendo las mismas cosas, pero mejores, sin errores. Todos los puntos cuentan, ese contra Pachuca puede ser la diferencia. Sabemos lo que tenemos que hacer, porque esa ha sido la constante del torneo. El trabajo del cuerpo técnico ha sido extraordinario y es sumar partido a partido”, finalizó.

Por Omar Moro Benedetto