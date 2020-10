Mancuerna de éxito que quebró una sequía de más de tres décadas

Dos amigos, zurdos y mexicanos que levantaron el trofeo de la Serie Mundial, que sacrificaron todo por vivir su sueño. Julio Urías y Víctor González pusieron el nombre de México en alto, tras conseguir el salvamento y ganar el sexto duelo, respectivamente, para darle a los Dodgers el título que esperaron por 32 años.



Compañeros desde la Academia de beisbol Alfredo Harp Helú, Julio y Víctor crecieron juntos, tanto en lo personal como en lo profesional. Ambos llegaron a los Dodgers a la misma edad.



El primero en debutar fue Urías. El culichi saltó por primera vez sobre la lomita, el 27 de mayo de 2016, con tan sólo 19 años. Su carrera hasta este entonces fue intermitente, subió y bajó a triple AAA en bastantes ocasiones.



“Me desesperaba, no tenía seguro si iba a estar arriba o abajo; este año me he preparado mejor, lo he platicado con los entrenadores y estamos listos para que sea nuestro año”, comentó el dorsal ‘7’ de los Dodgers, previo al inicio de la campaña en entrevista con El Heraldo de México.



Además, de pequeño batalló con un tumor en el ojo, y pese a algunas operaciones, eso no fue impedimento para su formación como pelotero.



“Dios me dio un ojo izquierdo malo, pero me dio un brazo izquierdo bueno”, comentó el mexicano.



Por su parte, el oriundo de Nayarit tuvo que esperar. A pesar de perder a su padre a una temprana edad, su mentalidad ganadora lo sacó adelante. En 2012 firmó con los Dodgers, pero una operación conocida como Tommy John, lesión en el ligamento colateral medial del codo, lo alejó del diamante y por un momento pensó en retirarse.

Pese a ello se repuso, y en estos tiempos de COVID-19 la mancuerna se fortaleció.

“Este verano trabajamos juntos. Durante la pandemia, para no perder ritmo entrenamos juntos, nos ayudamos”, agregó Urías.

Tras la ayuda de su compañero y amigo, González debutó el 30 de julio de este año. Lanzó 20.1 entradas en 15 juegos, ganó tres, ponchó a 23 rivales y otorgó tres pasaportes.

El martes pusieron al beisbol mexicano en lo más alto y bordaron sus nombres en la historia de los Dodgers, pues fueron dos de los héroes que regresaron a Los Ángeles el tan anhelado campeonato.

Con ello, las comparaciones de Julio con el legendario Fernando Valenzuela no se hicieron esperar.

“Para mí es un honor, él tuvo una carrera muy bendecida por Dios. Nunca me ha molestado que nos comparen, al contrario”, dijo el culichi.



Julio Urías

Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1996.

Debut: 27 de mayo de 2016.

Posición: Pitcher zurdo.

Juegos: 92 (contando postemporada y temporada regular).

Ganados: 18.

SO: 271.

Víctor González

Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1995.

Debut: 31 de julio de 2020.

Posición: Pitcher zurdo.

Juegos: 23.

Ganados: 4.

SO: 26.

Números:

29 ponches de Urías en esta postemporada.

1 juego ganado en playoffs de Gónzalez, juego 6 de la Serie Mundial.

Por Omar Moro Benedetto