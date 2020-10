Domínguez y Guzmán van por la revancha a La Sultana del Norte

Los mexicanos Mario Domínguez y Jaime Guzmán irán a la caza del podio, cuando los dos pilotos de Alessandros Racing, patrocinados por Grupo Andrade y El Heraldo de México, corran en la quinta fecha de la Supercopa, en territorio regiomontano, este fin de semana.

Ambos conductores coinciden que esta competencia será una revancha tras lo sucedido en León, Guanajuato, y pelearán con todo su armamento, después de que su auto sufrió de algunos desperfectos que mermó su rendimiento, aún así, cosecharon buenos puntos que son vitales para el campeonato.

“Estoy súper emocionado de ir a correr al norte del país; es la primera vez que estaré por allá con el campeonato y aunque no conozco la pista, me puse a investigar y a checar sus especificaciones, creo que me voy a adaptar muy bien, me gustan las pistas que son rápidas y que tengan mucho movimiento”, aseguró Guzmán.