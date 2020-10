Tenemos 3 partidos para revertir todo lo que nos ha pasado; asegura Jonathan Orozco

Xolos de Tijuana se encuentra en una situación complicada, pues la clasificación a repechaje ya no depende enteramente de ellos. Pero Jonathan Orozco dijo que está en ellos la clasificación y también mencionó, en conferencia de prensa, que no le gustan la excusas y que no debe recaer el ánimo.

"Decirles a los compañeros que no decaiga el ánimo, estamos a muerte con Pablo y él con nosotros, tenemos en nuestras manos revertir todo lo que nos ha pasado".

"Sería difícil elegir una cosa de tantas cosas que nos han pasado, desde los compañeros que se fueron, lo del Covid, claro que ha afectado, cada uno de nosotros debe sacar el amor propio como dice Pablo (Guede), sentenció Orozco.

Tijuana está peleando el repechaje con Puebla, Necaxa y Juárez. Los camoteros los superan en diferencia de goles y los de Aguascalientes con una victoria se meten de lleno a la antesala de la "Fiesta Grande" del Futbol Mexicano, por lo que el panorama luce complicado para "La Jauría".

Los fronterizos reciben a Pachuca este viernes en el Estadio Caliente, rival que también necesita los 3 puntos para clasificarse.

Por: Adrián Sarabia