Champions League: Real Madrid rescata milagroso empate en Alemania; Tecatito gana con Porto

El Real Madrid empató en el último suspiro de su visita al Borussia Mönchengladbach y evitó su segunda derrota consecutiva en la Liga de Campeones, gracias a la participación de Casemiro, que asistió de cabeza a Benzema en el minuto 87 y marcó en el minuto 93 igualando el doblete de Marcus Thuram.



El Real Madrid salvó un punto en Alemania con una reacción de casta que corrigió el castigo a sus errores defensivos. Los aprovechó Marcus Thuram con un doblete con tantos en el minuto 33, que daba la ventaja al descanso al Gladbach, y en el 58 cuando frenaba el intento de reacción madridista.



Zinedine Zidane recuperó al belga Eden Hazard, que disputó los últimos 20 minutos, en los que el Real Madrid peleó hasta el final y acabó encontrando el premio con dos goles salvadores en cinco minutos que le dan el primer punto de la fase de grupos.

Manchester City destroza al Olympique de Marsella

El Manchester City firmó su segunda victoria en otras tantas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Campeones al superar con contundencia al Marsella (0-3) en el estadio Velódromo en un gran partido del belga Kevin De Bruyne.



El equipo de Pep Guardiola mostró en Europa la solvencia que no está teniendo en su campeonato esta temporada y demostró una gran superioridad contra un Marsella que en su retorno a la máxima competición europea cuenta sus partidos por derrotas, lo que complica mucho su continuidad.



Tras haber caído en la primera jornada contra el Olympiacos, el equipo de André Villas-Boas dejó patente que le falta calidad en esta competición, pese a que en su campeonato se mantiene en una cómoda cuarta posición a solo tres puntos del París Saint-Germain.

Porto gana su primer duelo en casa

El Porto logró hoy una victoria importante en casa ante el Olympiacos por 2-0, que le da aire tras perder en el primer encuentro de la fase de grupos ante el City, en un encuentro donde el central Pepe alcanzó su partido número cien en la Liga de Campeones.



Marcaron para el Porto el joven Fábio Vieira y el internacional portugués Sérgio Oliveira, en un encuentro muy disputado, donde los griegos, que apretaron más en la segunda mitad, no supieron finalizar.



Con este resultado y la victoria de domicilio del Manchester City ante el Olympique de Marsella, los ingleses lideran el Grupo C con 6 puntos, seguido de Porto y Olympiacos con 3, mientras que los franceses aún no han logrado puntuar.

Otros resultados

Liverpool 2-0 Midtjylland, Atlético de Madrid 3-2 Salzburgo, Atalanta 2-2 Ajax

Con información de EFE