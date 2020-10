Exatlón México: Así fue la terrible experiencia Daniel Corral con su contagio de Covid-19

El gimnasta y participante de la primera temporada del reality deportivo Exatlón México, Daniel Corral lamentablemente confesó que tuvo Covid-19, la noticia la dio a conocer por medio de un video en su canal de YouTube y lo hizo de esta manera ya que considera que los jóvenes deben tener cuidado.

En el video puntualizó que la enfermedad es realmente es muy peligrosa, por lo que pide a sus seguidores no bajar la guardia y que mantengan las medidas recomendadas.

Es importante destacar que en su video explica cada uno de los momentos terribles que vivió con la enfermedad en su organismo y la secuelas que le ha dejado al joven deportista

Mamá, tengo Covid

El título de este revelador video es “Mamá, tengo Covid” con el que explica su historia, Daniel comenta que uno de sus compañeros con el que entrena todos los días, resultó positivo en las pruebas de Covid-19, noticia que sorprendió a todos los que entrenaban con él.

Corral comentó que al enterarse fue una experiencia horrible, pues él consideraba que al ser deportistas sanos y de alto rendimiento, si es que el virus le tocaba, no la iba a pasar mal, sin embargo fue todo lo contrario.

Recordó que posteriormente le dijeron que él también era positivo a la enfermedad, los síntomas le pegaron muy fuerte. “Fue un infierno, los días que tuve los síntomas de Covid fueron un infierno”, puntualizó el deportista.

“En realidad sentía que me estaba muriendo, es una sensación que simplemente no tienes ganas de estar despierto, no tienes ganas de hacer nada porque es un malestar general durísimo”, finaliza Daniel Corral.