EL DT de las Águilas espera un buen cierre del torneo y recuperar a sus jugadores

A pesar de los resultados y las lesiones, Miguel Herrera no quita el dedo del renglón. El técnico del América ve a su equipo campeón en este torneo, ya que aseguró, el partido ante León le dejó buenas sensaciones.

Sin embargo, sabe que para llegar de la mejor forma a la Liguilla, necesita ganar los nueve puntos que le quedan en el torneo regular, empezando este fin de semana como local en la Jornada 15 ante Atlas:

“No hay tensión, todas las semanas estamos con la idea de que se tiene que ganar. Estamos a dos puntos del segundo lugar, así que todavía se puede (calificar directo). No hay una diferencia abismal entre los primeros lugares. Lo que me deja tranquilo es que contra León se jugó bien, de tú a tú, pudimos haberlo ganado, generamos oportunidades y perdimos de nuevo por distracciones”.

Herrera espera tener pronto de regreso a todos sus lesionados, a excepción del recién operado Nicolás Benedetti, para saber el alcance su equipo:

“Ha sido un año atípico en ese tema, no solo en el América o en México, sino en todos los equipos del mundo, por toda la situación que estamos viviendo. No hubo tiempo para prepararnos físicamente y no tenemos una base en ese aspecto. En nuestro caso, la mayoría han sido desgarres o molestias, algunas de ellas como consecuencia del agotamiento y de a veces jugar dos veces por semana. Pero bueno, así estamos todos”.

Aseguró que no van a precipitar el regreso de Guillermo Ochoa: “Lo de Memo solo fue una introducción a la cancha. Si se subieron las fotos y videos a las redes sociales, es para que vean que estamos llevando los tiempos precisos y lo estamos cuidando para que no recaiga. Esperemos que tenga mejor ritmo para la próxima semana y ya lo consideraremos”.

Sobre la polémica que tuvo al final del partido contra León con el árbitro César Ramos, Herrera desconoce por qué el silbante no fue tomado en cuenta para este fin de semana: “Yo lo único que le dije fue que el recoge balones se estaba tardando mucho. Ni siquiera fue un reclamo. Él solito sacó a relucir el tema de lo de la final ante Monterrey. Ante León hizo un muy buen trabajo, no influyó para nada en el partido, así que no sé el motivo”.

Un poco en tono de broma, el técnico americanista dijo “estar listo” para ir a la supuesta marcha que harán algunos aficionados contra su preparador físico, Gibran Becerra: “Son cosas que me dan risa. Imagínate que le pusiéramos atención a ese tipo de detalles. No funcionaríamos como equipo”, finalizó.

POR ÓSCAR ZAMORA