Cruz Azul se prepara para calificar directo a la Liguilla: Yosimar Yotún

Para el mediocampista Yosimar Yotún, Cruz Azul va en buen camino. El peruano aseguró que pese a las derrotas y a la falta de gol en los últimos partidos, el objetivo sigue siendo avanzar directo a la Liguilla.

La Máquina visita este domingo a Chivas en la Jornada 15 del Guard1anes 2020 en un partido fundamental para este objetivo: “Es un encuentro durísimo, por el rival, por lo que significa. Pero nuestra aspiración sigue siendo estar entre los cuatro primeros, de hecho, ahí estamos todavía. En este encuentro creo que podemos sacar una cierta ventaja”.

Niega problemas entre ellos ante malos resultados

Negó que haya problemas en el vestidor ante los malos resultados y la salida del defensa Igor Lichnovsky: "Al contrario, estamos más unidos que nunca. Cada quien toma sus decisiones como mejor le conviene. Se habla de que hay consentidos en el plantel, no lo sé, creo que todos tratan de ganarse un puesto en cada partido, así como todos tienen el derecho de estar en el equipo. Estamos bien, pero la responsabilidad es permanecer arriba".

Chivas abre POSIBILIDAD de llegada de Chicharito Hernández y Víctor Guzmán

Ante la falta de gol en los últimos tres encuentros, Yotún cree que el problema está en la ansiedad: “La hemos padecido en el tramo final del campo. No creo que sea por falta de jugadas. Si se fijan, hemos creado muchas ocasiones en los partidos, pero solo nos hace falta meterla. También cuenta que los rivales nos han estudiado muy bien, pero hay que seguir trabajando en lo que nos pide el Profe (Robert Dante Siboldi)”.

"No hay que perder de vista el objetivo"

Sobre ese tema, el sudamericano pidió que no se le cargue responsabilidades a Jonathan Rodríguez: “Es el líder de goleo, nuestra confianza en él sigue estando ahí. Todos tenemos que ayudarlo, a que se vuelva a reencontrar con el gol. Tenemos que ir partido a partido y no perder de vista el objetivo”.

En el plano personal, piensa que poco a poco ha encontrado su forma física tras las lesiones: “Ha costado trabajo, pero no puedo desesperarme. Los partidos con mi selección me han dado confianza, y mi idea es ver cómo me siento cada semana, y ya después el Profe decide”.

Yotún aseguró que pese a los contagios de COVID-19, Cruz Azul es el equipo que físicamente está mejor en el torneo: “No lo digo yo, lo afirma nuestro preparador físico. La mayoría de los afectados se dieron en la pretemporada. Ahora las cosas han ido mejor y no podemos perder ese físico, ese aire. Ya en noviembre veremos en qué condiciones estamos, a veces nos afecta el cansancio, pero creo que en general estamos bastante bien”.

Por Óscar Zamora