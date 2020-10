Somos el América, no hay pretextos: Sebastián Córdova sobre el duelo ante Pumas

El mediocampista del América, Sebastián Córdova, afirmó este viernes que a pesar de las bajas que tiene el equipo, no debe ser pretexto para salir a darlo todo ante Pumas en el clásico capitalino de la Jornada 13 de la Liga MX.

“Somos el América. Sí, nos preocupa y mucho el tema de las lesiones, pero quién salga a la cancha tiene que hacerlo igual. Es un clásico y lo tenemos que ganar como sea”, afirmó el joven.

Córdova agregó que habrá apoyo para los jugadores más nuevos, “para eso estamos, para que lo hagan lo mejor posible y que entiendan que hay que salir por la victoria”.

Pidió la confianza de sus seguidores

[caption id="attachment_1238222" align="aligncenter" width="1200"]América busca el liderato del Guardianes 2020. Foto: Mexsport[/caption]

También le pide a la afición que confíe en ellos para este duelo: “Vamos a darlo todo, como si estuviera la gente en el estadio. Sé que es difícil jugar así, pero insisto, estamos en el América y hay que ganar. Va a ser un partido complicado, pero tenemos que ir por los tres puntos”.

Asegura que a pesar de su estancia en el microciclo de la Selección Mexicana, él se encuentra bien físicamente: “Estoy al cien por ciento, tuve descanso y ya con eso estoy listo para jugar mañana”.

Córdova prefiere no entrar en polémicas por lo del tema del trabajo físico entre la selección y su club: “Tengo entendido que los dos preparadores físicos se ponen de acuerdo con respecto a ese asunto. Yo me siento bien, al menos en lo que a mi respecta, he hecho las cosas correctamente en ambos lados, así que yo no veo ningún problema”.

Lamenta no haber formado parte de la gira europea de la Selección Mexicana mayor: “Me quedo con esa espinita, pero las circunstancias se dieron así. Tengo que seguir trabajando y cuando me toque, hacer las cosas lo mejor posible”, finalizó.

POR OSCAR ZAMORA

