Orbelín Pineda espera un pronto regreso de la afición a los estadios

El mediocampista de Cruz Azul, Orbelín Pineda, no ve con malos ojos el pronto regreso de la afición a los estadios, pero asegura que eso lo compete solamente a las autoridades.

“Por supuesto que sí quisiéramos que estuviera la gente ya en el estadio, estaría perfecto, pero yo me dedico a trabajar, a hacer lo mío dentro del campo. Si la Federación ya está hablando sobre ese tema es porque seguramente ya hay un protocolo y medidas como el cubrebocas y la sana distancia, pero eso ya dependerá de ellos.

“Esté en el estadio o en el televisor, la gente va a seguir apoyando, y eso es positivo”, agregó.

[nota_relacionada id=1269088]

Se preparan para enfrentar a los Diablos

https://www.instagram.com/p/CFK2xD1HR2a/

Con respecto a Toluca, el rival de este domingo en punto de las 12:00 horas, Pineda asegura disfrutar a los equipos complicados y en su mejor nivel, pensando en la Liguilla.

“Estamos trabajando con la misma motivación, haciendo lo que nos pide el profe (Robert Dante Siboldi) y llegar lo mejor posible al final del torneo para luchar por el objetivo final”, destacó.

Sobre la polémica del trabajo físico entre Selección Mexicana y club, el considera que no tiene ningún problema: “Es cierto que las cargas son distintas, pero yo creo que en términos generales se trabaja igual. Por eso, no puedo hablar sobre ese tema. Yo estoy bien y preparado para seguir aportando lo mejor donde me toque jugar”, respondió.

https://www.instagram.com/p/CDXTufbnlAx/

Orbelín Pineda asegura no sentirse mal por su exclusión en la gira europea de la selección: “Eso ya es cosa de los técnicos, yo juego donde me mandan, tanto ahí como en mi club. Ya tendré mi oportunidad”, dijo.

[nota_relacionada id=1269092]

Por último, afirmó sentirse en un buen momento profesional y personal: “Insisto, estoy motivado y trato de darlo todo. Afortunadamente tengo una familia que me apoya y quiero trascender”, finalizó Pineda.

POR OSCAR ZAMORA

alg