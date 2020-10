El plan perfecto que llevó a la Sub 17 al título de hace 15 años

El 2 de octubre que no se olvida. Sobre todo, para un grupo de futbolistas y un equipo de trabajo que hizo historia al obtener el primer título para el futbol mexicano en una Copa del Mundo Sub 17, en Perú 2005.

A 15 años de distancia, la hazaña deportiva sigue provocando diversos sentimientos en Jesús Ramírez, el técnico de aquella selección mexicana de futbol, que ante la sorpresa de muchos y la incredulidad de otros, dejó una huella imborrable. El entrenador reveló que hubo una planificación y estrategia años antes del título.

“Yo sabía que el mexicano es capaz de lograr cualquier cosa siempre y cuando haya orden, planeación, disciplina, que son factores muy importantes para que el resto pueda darse, y ya después la parte futbolística que para mí ha sido la número dos”, aseguró Ramírez cuyo método de trabajo trascendió más allá de la cancha.

Para el actual director deportivo de Pumas, el logro de Perú 2005 no fue obra de la casualidad sino de un trabajo de mucho tiempo atrás.

“Todo esto arrancó desde 2001, pues empezamos a generar nuevos hábitos, a aprender a ganar, generar una competencia sana y muy buena, y el deseo del mexicano, del orgullo nacional, de pelear hasta el final. Y le sumaría algo más, el amor y la pasión con la que se trabajó fue importante”, dijo.

Ramírez pasó casi tres años en Argentina para aprender a hacer un proyecto de juveniles adaptable al futbol mexicano. El entrenador asegura que, a su regreso a México, y al tomar el mando de la Sub 17 ya tenía claro cuál era el objetivo: ser campeón del mundo.

“Si no nos hubiéramos mentalizado en llegar lejos, no se hubiera dado. Yo me acuerdo de que cuando terminó el partido de la semifinal de Brasil contra Turquía, los muchachos gritaban de gusto, por poder llegar a esa final con el rival con el que querían llegar”, aseguró en charla con El Heraldo de México.

Ramírez y su cuerpo técnico hicieron visorias en toda la República con jugadores del sector aficionado en combinación con prospectos detectados en las fuerzas básicas. El exentrenador de la Sub 17 ignora si en la actualidad se siga trabajando de la misma manera.

"Creo que se sentaron bases sólidas para la continuidad, pero cambian las ideas y las formas, y no quiero decir que la nuestra fue la única. Mientras el jugador esté convencido, hay diferentes formas de llegar. Se abrió un camino para selecciones menores porque antes ni te invitaban a jugar y hoy México, a nivel juvenil tiene ya prestigio", finalizó.

Conjuntar a un grupo de jugadores desde la parte anímica y emocional fue uno de los retos más importantes en el trabajo de Chucho, que entre las anécdotas que recuerda están las dinámicas extracancha, donde el compañerismo se fortaleció.

“Cuando externas algo personal delante de un grupo, generas mucha confianza. Empiezas a valorar a los compañeros que tienes a tu lado, y a luchar por lo tuyo y lo de ellos. Fue escuchar historias difíciles, de chavos que no tenían dinero o manera de salir adelante, que a través de su transformación mental o del futbol lograron cosas importantes”, concluyó.

¿Qué hacen ahora los campeones?

Sergio Arias #1

Posición: Portero

Equipo: Chivas

Partidos: 6

Minutos jugados: 540

Goles recibidos: 3

Actualidad: Entrenador porteros del Jafessa Jalisco FC, Liga Premier México.

Patricio Araujo #2

Posición: Defensa

Equipo: Chivas

Partidos: 6

Minutos jugados: 466

Goles anotados: 0

Actualidad: Participa en reality show de la TV.

Efraín Juárez #3

Posición: Defensa

Equipo: Pumas UNAM

Partidos: 6

Minutos jugados: 508

Goles anotados: 1

Actualidad: Auxiliar técnico del NYFC, MLS.

Christian Sánchez #4

Posición: Defensa

Equipo: Atlas

Partidos: 6

Minutos jugados: 431

Goles anotados: 0

Actualidad: Jugador del Jaguares Jalisco, Liga Balompié México.

Héctor Moreno #5

Posición: Defensa

Equipo: Pumas UNAM

Partidos: 6

Minutos jugados: 495

Goles anotados: 1

Actualidad: Jugador del Gharafa FC, liga de Catar.

Omar Esparza #6

Posición: Mediocampista

Equipo: Chivas

Partidos: 6

Minutos jugados: 461

Goles anotados: 2

Actualidad: Jugador del Club Los Cabos, Liga Balompié México.

Jorge Hernández #7

Posición: Mediocampista

Equipo: Chivas

Partidos: 6

Minutos jugados: 384

Goles anotados: 0

Actualidad: DT de Halcones Zapopan, Liga Balompié México.



Giovani Dos Santos #8

Posición: Delantero

Equipo: Barcelona

Partidos: 5

Minutos jugados: 418

Goles anotados: 0

Actualidad: Jugador del Club América, Liga MX.

Carlos Vela #9

Posición: Delantero

Equipo: Chivas

Partidos: 5

Minutos jugados: 449

Goles anotados: 5

Actualidad: Jugador del LA FC, MLS.

Ever Guzmán #10

Posición: Defensa

Equipo: Morelia

Partidos: 5

Minutos jugados: 109

Goles anotados: 4

Actualidad: Jugador del Hartford Athletic, USL Championship (EU).

Mario Gallegos #11

Posición: Mediocampista

Equipo: Atlas

Partidos: 3

Minutos jugados: 64

Goles anotados: 0

Actualidad: Radica en Estados Unidos, es entrenador amateur.

Alejandro Gallardo #12

Posición: Portero

Equipo: Atlas

Partidos: 0

Minutos jugados: 0

Goles recibidos: 0

Actualidad: Entrenador porteros de las fuerzas básicas Atlas.

Edgar Andrade #13

Posición: Mediocampista

Equipo: Cruz Azul

Partidos: 5

Minutos jugados: 171

Goles anotados: 0

Actualidad: Jugador activo sin equipo.

Heriberto Beltrán #14

Posición: Mediocampista

Equipo: Pachuca

Partidos: 1

Minutos jugados: 18

Goles anotados: 0

Actualidad: Maneja escuela de futbol en Tijuana.

Juan Carlos Silva #15

Posición: Mediocampista

Equipo: América

Partidos: 2

Minutos jugados: 70

Goles anotados: 0

Actualidad: Jugador Cobán Imperial FC, Liga Nacional Guatemala.

Adrián Aldrete #16

Posición: Defensa

Equipo: Morelia

Partidos: 5

Minutos jugados: 420

Goles anotados: 0

Actualidad: Jugador del Cruz Azul, Liga MX.

Pedro Valverde #17

Posición: Defensa

Equipo: Cruz Azul

Partidos: 4

Minutos jugados: 53

Goles anotados: 0

Actualidad: Empresario comida a domicilio, buscó puesto político en Milpa Alta

César Villaluz #18

Posición: Mediocampista

Equipo: Cruz Azul

Partidos: 5

Minutos jugados: 426

Goles anotados: 3

Actualidad: Busca equipo. Último club, Deportivo San Pedro, Guatemala.

Christian Flores #19

Posición: Portero

Equipo: Atlas

Partidos: 0

Minutos jugados:0

Goles recibidos: 0

Actualidad: DT Selección Mexicana sub-15.

Enrique Esqueda #20

Posición: Delantero

Equipo: América

Partidos: 2

Minutos jugados: 61

Goles anotados: 0

Actualidad: Jugador del East Bengal, Primera División India.

Pedro Cortés #21

Posición: DefensaEquipo: Pachuca

Partidos:0

Minutos jugados: 0

Goles anotados: 0

Actualidad: Radica en Guadalajara, hace curso de entrenador.



Cuerpo técnico

Entrenador: Jesús Ramírez Ruvalcaba

Auxiliar Técnico: Víctor “Harlem” Medina

Preparador Físico: Eduardo Esponda

Entrenador de porteros: José Rosario Peña

Médico: Dr. Gonzalo Luna

