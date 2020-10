¿Hugo Sánchez es discriminado por la revista France Football? Esta es la razón

La revista France Football se dio a la tarea de armas el Dream Team de todos los tiempos en el futbol europea a nivel de los clubes dando a sus candidatos pata cada una de las posiciones dentro del terreno de juego.

De acuerdo con los expertos en el transcurso de tres semanas la popular publicación dio sus propuestas por su posición, hasta que llego a la parte de los delanteros en donde no tomó en cuenta a unos de los jugadores más importantes para el futbol europeo.

Se trata del ariete mexicano Hugo Sánchez, que fue una de las figuras en los años de los 80's y 90's con el Real Madrid, ganando las cinco ligas con el conjunto merengue y cinco títulos de goleo, además de una Bota de Oro en 1990.

Lo que significa que se posiciona como el máximo goleador del continente y que no fue considerado por esta publicación para conformar el Dream Team de todos los tiempos, por lo que de inmediato internautas dieron a conocer su descontento al respecto.

Incluso señalaron que la revista puso a futbolistas con menos méritos que el mexicano, que no tuvieron una trayectoria tan larga como la del delantero y que incluso no jugaban la misma posición, por lo que se preguntan si no incluirlo fue a propósito o se trata de un descuido.

Foto: Archivo/ Revista France Football

Esta es la comparativa:

Hugo Sánchez, mexicano. 487 goles en clubes,

2 Ligas en México

5 Ligas en España

1 Bota de Oro

Dennis Bergkamp, holandés. 272 goles en clubes

1 Liga en Holanda

3 Ligas en Inglaterra

Johan Cruyff, holandés. 371 goles en clubes

9 Ligas en Holanda

1 Liga en España.

Kenny Dalglish, escocés. 339 goles en clubes

5 Ligas en Escocia

12 Ligas en Inglaterra

Eusebio, portugués. 776 goles en clubes

2 Ligas en Portugal

Bota de oro

Sandor Kocksis, húngaro. 295 goles en clubes

4 Ligas en Hungría

2 Ligas en España