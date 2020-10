Liga MX cumple a medias en plena pandemia por Covid-19

Tras siete meses, 217 días y 125 partidos, la Liga MX permitió que los aficionados regresaran ayer a los inmuebles, por la pandemia provocada por el COVID-19, con dos duelos en Aguascalientes y Mazatlán, durante la Jornada 14 del Guardianes 2020.

En ambos partidos se permitió un aforo de 30 por ciento de la capacidad de los estadios, y al menos en el Victoria de Aguascalientes, los asistentes apenas respetaron el protocolo establecido.

En el estadio Victoria se esperaba la presencia de unos 7 mil 155 aficionados y la directiva del cuadro sinaloense anunció que los poco más de 5 mil 681 boletos para el partido ante Bravos se agotaron.

Protocolo hidrocálido

Las medidas incluían el uso del tapabocas, la distancia de metro y medio, el respeto a las butacas no permitidas, no fumar, la medición de la temperatura no superior a los 37 grados, el lavado de manos constante, el no saludar de mano, ni de beso, y el uso del gel antibacterial.

Los hidrocálidos pudieron gritar un gol en su estadio al 3', cuando el defensa Ian González puso al frente a su equipo 1-0, y festejaron al 57’ cuando el portero Luis Malagón detuvo un penalti a Bryan Angulo.

El segundo de la noche fue obra de Fernando David Arce, quien con un remate de cabeza marcó al 80'.

Regular fue la vuelta de los fans a los estadios en México.

Se relajan en Sinaloa

En Mazatlán no se vivió la misma situación que en Aguascalientes, no en todas las zonas del estadio los asistentes mantuvieron la sana distancia.