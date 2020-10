Hugo González regresa a portería de Monterrey más maduro y con miras al Mundial

Aunque su retorno a Rayados para el Guardianes 2020 fue muy criticado; luego de su salida del club en 2018, Hugo González tuvo la confianza de Antonio Mohamed y con más madurez, tomó el reto de regresar al conjunto albiazul.

En entrevista exclusiva para Arrebato Deportivo en Heraldo Radio Monterrey 90.1 FM con Pedro Piña y Axel Solís, el guardameta rayado habló sobre cómo decidió volver a La Pandilla después de una primera etapa donde no logró salir campeón de la Liga MX.

“La madurez ha sido lo más importante, vengo de jugar dos años seguidos con Necaxa y eso me ha ayudado, es importante siempre estar jugando y creo que es la máxima diferencia de mi primera etapa con Rayados, regresar con más experiencia, muchísimos más partidos disputados, partidos en Selección Nacional, eso te da mucha más confianza”, comentó.

González ha sido recurrente en las convocatorias de la Selección Mexicana de Fútbol bajo el mando de Gerardo “Tata” Martino; por lo cual el objetivo del oriundo de San Luis Potosí es ser uno de los tres arqueros que vayan al Mundial Catar 2022.

“Creo que llevo dos años sin faltar a ninguna convocatoria, entonces obviamente me siento contento, me siento bien para seguir afrontando este reto que implica la selección, para mi es siempre importante mantenerme dentro de las convocatorias me toque o no me toque jugar, es siempre importante seguir demostrando buenas cosas dentro del club para poder siendo llamado, trato de verme siempre dentro de los tres arqueros que puedan ir al Mundial, ese es mi objetivo”, dijo.