Siboldi considera el partido ante Tigres como una final para Cruz Azul

El director técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, aseguró que a pesar de la derrota ante Toluca en la jornada 13 del Guard1anes 2020, el equipo no cambiará su estilo, ni tampoco pondrán excusas sobre las últimas tres bajas por Covid-19 previo al partido ante Tigres.

Sobre este último tema, el uruguayo cree que en el Cruz Azul se han hecho las cosas bien: “Los riesgos están en todos lados, no solamente acá. Desafortunadamente todos nos podemos contagiar, estés relajado o no. Las pruebas se hicieron antes del receso, por lo que no creo que sea por ahí. Podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero el riesgo siempre hay, por más que sigas los protocolos”, destacó .

El estratega deja a las autoridades el tema del pronto regreso de los aficionados a los estadios: “Si ellos lo permiten es porque tienen la certidumbre de estar controlado. Y si dejan al último a la Ciudad de México, es por los riesgos, porque acá hay más habitantes. Yo creo que se está trabajando en ello y se está priorizando la salud”.

Sobre la rivalidad que han tenido con Tigres, el estratega piensa que eso es parte del pasado y que este encuentro es fundamental.

“Las disputas terminan cuando silba el árbitro. Los equipos son competitivos y queremos ganar. Ahí queda y ahí muere. Ellos han obtenido resultados importantes en sus últimos partidos, tiene un gran entrenador, gran cuerpo técnico y jugadores determinantes. Hay que mantener la regularidad y competir como todo el torneo, pensando que es una final”.

Siboldi piensa que en la derrota ante Toluca merecían un mejor resultado: “Generamos más que en otros partidos y no pudimos concretar. Los goles que nos hicieron fueron a balón parado. Estamos conscientes de que estamos en la parte final del torneo y que cada punto que dejas ir te retrasa en el objetivo. Pero nuestra idea es siempre proponer, ir al ataque, manejar la pelota y con ello, siempre habrá riesgos”.

También respondió a las palabras de Miguel Herrera de que mientras él esté al frente del América, Cruz Azul no va a ser campeón de liga: “En parte tiene razón, ya que desde que está ahí no hemos conseguido el título, es una realidad. Pero de eso a que nunca ocurra, no se puede suponer”.

Siboldi cree que hay elementos suficientes para cubrir la salida de Igor Lichnovsky y no quiso opinar sobre las declaraciones del defensa chileno, en el sentido de que la obtención del noveno título de liga no traerá felicidad al equipo: “Es su punto de vista y es muy respetable. Pero nosotros siempre nos preparamos para salir campeón en cualquier torneo”, finalizó.

Por: Óscar Zamora