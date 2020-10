Sevilla y Atlético de Madrid pugnan por este delantero mexicano; ¿de quién se trata?

El gran nivel futbolístico que mostró la Selección Mexicana durante su mini gira europea ha empezado a rendir frutos para los jugadores, ya que algunos equipos del Viejo Continente han volteado sus ojos hacia ellos.

Según el periodista David Vinuesa de medio Libertad Digital de Madrid, Jesús Gallardo estaría en la élite de dos equipos españoles de renombre.

Esta información se ha venido acrecentando ya que el año pasado comenzaron los acercamientos de los equipos españoles con el actual jugador de Rayados de Monterrey. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el propio futbolista.

"Hasta ahorita no me han dicho nada de una oferta del Atlético. Mi representante no me ha dicho nada tampoco. Estoy contento de que suene mi nombre, obviamente me genera ilusión, pero estoy trabajando día a día. Estoy emocionado de estar en Rayados y de estar en la Selección".