Pugilista mexicana Ibeth Zamora protagonizará pelea estelar a finales de octubre

Por vez primera una función de boxeo será liderada por ellas. La promotora ‘Chiquita Boxing’ organiza una velada para el 30 de octubre, en donde las protagonistas serán las mujeres pugilistas mexicanas y la estelar de la noche será estará protagonizado por “La Princesa Otomí”, Ibeth Zamora.

“Queremos romper la brecha y que la gente nos voltee a ver, porque no se valoran igual las peleas femeniles, que a veces dan hasta mejor espectáculo y se preparan a conciencia. Hay chicas sin respaldo que las ponen al principio de las carteleras porque hay una discriminación y queremos que se les dé un sueldo justo”, expresó Humberto González Jr., director de la promotora.

Zamora (30-6, 12 KO’s), actual monarca mosca del CMB, le quitó el cetro a la estadounidense Melissa McMorrow el 26 de marzo de 2018, hizo una defensa de su título y este año haría la segunda, pero por la pandemia se postergó el pleito; ahora tendrá esta pelea de exhibición a ocho rounds ante Edith “La Pantera” Flores.

“Estoy muy contenta por regresar al ring y más porque la Chiquita Boxing nos incluyera en esa cartelera. No he dejado de entrenar estoy muy emocionada; sé que enfrente tengo a una gran rival y no me confío. Entre todas luchamos porque exista la equidad de género.

“Es una gran felicidad compartir la cartelera con mis compañeras y que esta vez el respaldo de la función sean los hombres porque nos muestra que en verdad se busca la equidad. A veces te ponen hasta abajo de la cartelera como mujer y que ahora sea al revés es un paso importante para el boxeo femenil”, compartió la mexiquense, quien no expondrá su cetro en este pleito.

Otras boxeadoras en la velada

Montserrat Raya, campeona mundial átomo, contra Itzayana Cruz; Judith “La Gatita” Vivanco ante Miriam Anda; así como Elizabeth “La Polvorita” Cruz frente a Brenda “La Fósforo” Torres, con peleas varoniles de respaldo.

Para Mauricio Sulaimán, el esfuerzo de ver en una función a las mujeres como estelares, en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, es un paso importante.

“Es grandioso ver que una leyenda como ‘La Chiquita’ González promueva esta función dedicada a las mujeres. Tiene mucho valor”, expresó.

Por: Katya López