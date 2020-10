Dulces recuerdos para Ximena Ríos: el título ante Tigres y el subcampeonato del mundo

Ximena Ríos tiene frescos los recuerdos de lo acontecido en 2018. Todo comenzó en Uruguay, cuando el 1 de diciembre logró el subcampeonato del mundo con la Selección Mexicana Sub 17. La satisfacción no paró ahí, pues 14 días después levantó su primer trofeo de monarca de la Liga MX Femenil con el América.

Derrotando a Tigres por 1-3 en penaltis en El Volcán, las Águilas se convirtieron en campeonas del torneo Apertura. Aquella vez la lateral azulcrema vio la definición desde la banca, tenía pocos días de haber llegado al país tras la justa mundialista, pero para ella, el capítulo es imborrable.

“El momento más cardíaco que recuerdo fue cuando estábamos en los penales, ni siquiera quería verlos, no sé cómo resistí, pero se nos dio por trabajo, esfuerzo y dedicación”, recordó la futbolista de hoy 19 años de edad.

“A mí no me toca jugar en mi regreso justo porque había estado fuera y el equipo ya estaba consolidado. Lo viví de diferente manera, pasé de jugar todo el torneo a ver la final en la banca, pero el amor y el apoyo hacia mis compañeras siempre estuvo. Sabía que teníamos jugadoras de mucha calidad para sacar el resultado y se dio. Ese año fue de ensueño, una cosa increíble”, describió.

Ríos, originaria de Tuxtla Gutiérrez, está ligada al conjunto americanista desde que inició la Liga MX Femenil en 2017. Es un sostén del esquema del técnico Leonardo Cuéllar, suma 72 encuentros disputados, y ya concretó dos anotaciones con las Águilas. ¿Qué ha cambiado en ella durante este tiempo?

“Diría que la estatura, pero honestamente me quedé igual (risas)... Me gusta apoyar a la gente nueva que se integra con nosotras, y creo que he crecido en esa parte de madurez, de guiar con responsabilidad a las generaciones que se están integrando con nosotras, para ir por un mismo camino”, explicó.

Ahora, Ximena y el América se vuelven a enfrentar a Tigres, para la actividad de la Jornada 10 del Guard1anes 2020. El duelo se carga con una importante expectativa, ya que ambas escuadras marchan invictas en el torneo y la diferencia entre las dos es sólo de dos puntos: 25 para las regias, y 23 para las capitalinas.

Asimismo, las felinas son como la mejor ofensiva del torneo, con 30 goles a favor, mientras que las Águilas son la segunda defensa más sólida del certamen, con sólo siete tantos en contra.

“Hay que darles el valor a todas mis compañeras. Sí, nosotras somos las defensas y lo que quieran, pero se defiende desde arriba. Hay que darle valor a cada una de nuestras líneas, sin ellas no podríamos lograrlo”, aclaró.

“El objetivo es salir con la mente en el juego, 100 por ciento concentradas. Sabemos que Tigres tiene muchas jugadoras de una calidad de talla mundial. Todas vamos a salir muy concentradas y buscar lo que trabajamos”, concluyó Ríos.

