¿Hubo lista?: Chicharito se muestra INDIFERENTE ante ausencia en Selección Mexicana VIDEO

Javier "Chicharito" Hernández se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de pronunciarse ante la lista de convocados de la Selección Mexicana para la gira por Europa.

En conferencia de prensa, el delantero del LA Galaxy de la MLS se mostró indiferente y preguntó al reportero lo siguiente:

En tono más serio, el exfutbolista del Manchester United y Real Madrid aseguró que continuará trabajando para regresar a la Selección Mexicana, pero por el momento les desea lo mejor en los partidos amistosos.

"Si no estoy en la lista hay que seguir trabajando para volver a aparecer; si no estoy convocado no tengo opinión más que desearle lo mejor a la Selección", aseguró el delantero.