El Narrador busca al próximo gran autor independiente de México: 5 finalistas compiten por la publicación de su obra

La editorial independiente El Narrador, reconocida por abrir espacios a voces emergentes de la literatura mexicana y por su estilo irreverente para conectar con lectores jóvenes y adultos, lanzó una convocatoria nacional para encontrar al próximo gran autor independiente. La respuesta fue contundente: más de 120 autores enviaron sus textos, entre cuentos, novelas y poemarios, para competir por una oportunidad única.

En entrevista exclusiva con El Heraldo de México, J.F. Gómez, escritor y editor de El Narrador, reveló que la selección fue estrictamente literaria: “No me concentré tanto en si era hombre o mujer, me concentré más en que pudiera escribir chingón”. Solo cinco finalistas lograron conquistar al jurado con obras que destacan por su fuerza narrativa, originalidad y capacidad de emocionar al lector.

El concurso tendrá dos ganadores: el primer lugar verá su obra publicada en formato impreso con distribución en librerías como Gandhi, Gonvill, Busca Libre y puntos de venta de El Narrador. El segundo lugar será publicado en formato digital en Amazon y Kobo. La decisión final estará en manos del público, que podrá leer y votar por las obras a través del sitio web de la editorial. El proceso de votación tendrá una duración aproximada de mes y medio, para que todos los lectores puedan conocer las propuestas y decidir cuál merece llegar a las manos de miles de lectores.

5 historias, 5 voces, un mismo sueño

Las obras finalistas abordan géneros y temáticas diversas: desde el romance y la fantasía, hasta el drama militar, la poesía lírica y el thriller psicológico. Cada autor compartió sus motivaciones, virtudes y autocríticas con una honestidad poco común en el medio literario, algo que demuestra que detrás de cada manuscrito hay un profundo trabajo creativo y emocional.

Isabel Ramón (“Isa”), conocida por sus novelas fantásticas bajo el seudónimo Elisheva, se aventuró por primera vez en el romance contemporáneo con El arte de amarte. La escritora, que ha cultivado una comunidad en redes sociales donde comparte reseñas y consejos de escritura, explicó que este cambio de género surgió de un deseo personal:

La autora también es influencer y en sus videos se discuten temas literarios

créditos: especial

“Creo que hay que darle un impulso al romance en la literatura independiente; es un género divertido, pero los autores le tenemos cierto temor”. La novela no solo explora relaciones humanas, sino que también rinde homenaje a las artes plásticas en México.

Irma Lizeth Cerda Espinoza, bajo el nombre artístico Alitzel1986, compite con un poemario íntimo "Nocturnidad", que oscila entre el verso libre y el poema tradicional.

Alitzel1986 fue la sorpresa de la convocatoria con un poemario

Créditos: Especial

“La poesía nace cuando quiere nacer… no es algo que yo planee, es algo muy natural”, confesó. Sus versos, que mezclan nostalgia y belleza, reflejan una voz poética que se resiste a las modas y que entiende la poesía como un refugio personal.

Ashley Loaiza se presenta con El extraño, un relato de drama y terror psicológico que funciona como catarsis personal. La autora, que comenzó a escribir en plena pandemia, reconoce que esta historia fue un ejercicio de liberación emocional:

Entre más personal, más original, esa sería la primicia de laa obra de Ashley

Créditos: Especial

“No lo sentí pesado, lo sentí liberador… esto es lo que me define y por lo que quiero que me conozcan”. La protagonista, Lilith Thirlwall, es un personaje marcado por la injusticia y la pérdida, cuya historia toca temas como la salud mental, la violencia familiar y el abuso.

Frida Martínez sorprende con Sosténme en tus brazos, un romance ambientado en Corea del Sur que surgió como fanfiction pero evolucionó en una novela formal sobre prejuicios, adicciones y marginalidad. La autora decidió romper estigmas:

Frida tiene como objetivo redefinir los límites de lo que es considerado un "Fanfic"

Créditos: especial

“Quiero reivindicar el fanfiction: no todos son iguales ni escritos solo para vender”. La obra contrapone el mundo de un eminente cirujano con la dura realidad de un joven en situación de prostitución y consumo de drogas, explorando también el peso de la homofobia y la discriminación social.

Edmundo Hite aporta El hombre gris, drama militar con trasfondo psicológico y crítica social. “Nunca se habla de lo que pasa después de la heroicidad; yo quise mostrar qué sucede cuando un soldado ya no tiene una vida a la que volver”, explicó.

La novela examina la deshumanización de la vida castrense y el conflicto moral de servir a intereses que no siempre coinciden con el bien común, sin dejar de lado un retrato crudo de realidades mexicanas como el reclutamiento forzado y la violencia de grupos armados.

El reto de publicar en México

El camino para los autores independientes en México no es sencillo. Falta de espacios, saturación del mercado con literatura comercial e incluso nepotismo son obstáculos comunes. Para El Narrador, este concurso busca romper esas barreras y dar visibilidad a obras que no siempre encuentran un lugar en editoriales tradicionales.

J.F. Gómez, quien ganó notoriedad tras el éxito de La Rata con Thinner, asegura que su prioridad es el talento: “Buscaba escritos que me hicieran sentir algo… había textos buenos y malos, pero lo que me importaba era que me transmitieran”. Para él, esta es una oportunidad de demostrar que la literatura independiente mexicana tiene la calidad suficiente para competir con grandes editoriales, siempre que se le brinde un canal de difusión y respaldo profesional.

El sistema de votación, que será abierto y transparente, busca involucrar directamente a los lectores en el proceso editorial. De esta forma, las obras finalistas no solo compiten por un contrato, sino también por conquistar al público desde la primera página. “Yo quisiera publicarlas todas… pero el presupuesto no me deja. Por eso queremos que el público decida”, reconoció Gómez.

La decisión final se conocerá en aproximadamente un mes y medio, tiempo en el que los lectores podrán leer las obras en la página oficial y votar por su favorita. Sea cual sea el resultado, todos los finalistas ya lograron algo importante: colocar su voz en el mapa literario independiente de México.

En palabras de Isa, una de las finalistas: “Creo que lo importante es que esto cada vez se está haciendo más una comunidad de lectores y escritores… hay que seguir luchando para que el talento resurja sin pisotear a nadie”.