Centro Cultural Universitario presentará Festival de Cine para niñas y niños: fechas y cartelera

A partir de este jueves 7 hasta el próximo domingo 10 de agosto, la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se convertirá en una de las nueve sedes de la edición número 30 del Festival de Cine para Niños (… y no tan niños).

Se trata de una iniciativa organizada por La Matatena Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C. con la intención de fomentar el gusto por el séptimo arte entre las infancias a través de la proyección de películas y cortometrajes de países como de México, Japón, Argentina, Francia, España, Suiza, Polonia, Cabo Verde, Cuba y Palestina.

El costo de la entrada general a cada una de las funciones del festival en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario es de 40 pesos y de 20 pesos para miembros de la comunidad UNAM, estudiantes con credencial vigente e INAPAM.

Adicionalmente la muestra del 30º Festival de Cine para Niños (… y no tan niños) tendrá como sedes la Cineteca Nacional, la Cineteca Nacional de las Artes, el Museo Yancuic, el Foro Cultural “Benito Juárez” de la Unidad Habitacional Villa Panamericana, Cinemanía, así como los Faros Oriente, Aragón, Tláhuac, Milpa Alta- Miacatlán.

Cartelera del Festival de Cine para Niños (… y no tan niños) en el Centro Cultural Universitario

A continuación compartimos la cartelera completa del Festival de Cine para Niños (… y no tan niños) que se proyectara en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, en donde además se presentará la Mesa redonda “Desafíos en la promoción y difusión de cine dirigido a la niñez en la primera infancia” el 8 de agosto a las 11:00 horas con entrada libre.

Jueves 7 de agosto

El rey caprichoso | Lars es divertidísimo - 17:00 horas

Maxim | Señorita Botas - 19:00 horas

Viernes 8 de agosto

Mañana seré valiente / Tomorrow I’ll Be Brave - 17:00 horas

Juego de dobles / Doubles Match - 19:00 horas

Sábado 9 de agosto

Laban, el pequeño fantasma / Little Ghost Laban . 12:00 horas

Cortometrajes para niñas y niños de 9 años en adelante - 17:00 horas

Cortometrajes para niñas y niños de 9 años en adelante - 19:00 horas

Domingo 10 de agosto