Ofrecerán concierto de rock de los 60’s y 70’s GRATIS como parte de la Noche de Museos: ¿Dónde y cuándo?

Los amantes de la música y el rock podrán disfrutar de una tarde llena de los mejores éxitos de las décadas de los sesentas y setentas en el Centro Cultural Futurama de la alcaldía Gustavo A. Madero el próximo miércoles 27 de agosto como parte de las actividades programas por la Noche de Museos.

El concierto correrá a cargo de El Portal, una agrupación mexicana conformada por cuatro jóvenes quienes interpretarán un repertorio que hará volver en el tiempo a los asistentes con éxitos de bandas emblemáticas como The Beatles y muchas otras que marcaron a toda una generación.

La entrada será totalmente libre al público en general, siendo la oportunidad perfecta para asistir con toda la familia, amigos o pareja, sin embargo, se recomienda anticipar su llegada debido a que se tendrá un aforo limitado a solo 150 personas.

La banda El Portal estará a cargo del concierto en el Centro Cultural Futurama

Foto: FB/Noche de Museos

¿Cómo llegar al Centro Cultural Futurama?

El concierto de la banda El Portal en el Centro Cultural Futurama esta programado para dar inició a las 17:00 horas, recinto que se encuentra ubicado en Cda. de Otavalo 15, Lindavista, Gustavo A. Madero, 07300 Ciudad de México, a tan solo unos pasos del metro Lindavista.

La actividad se suma a la larga lista de eventos culturales y artísticos de la Noche de Museos, una iniciativa que se lleva a cabo cada último miércoles de mes en donde decenas de capitalinos tienen la oportunidad de disfrutar de conciertos, presentaciones de baile, exposiciones, obras de teatro y mucho más.