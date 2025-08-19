Exposición fotográfica con fotos inéditas del terremoto de 1985 en la Noche de Museos de la CDMX, ¿dónde y cuándo?

El próximo miércoles tienes una cita porque en esta edición de la Noche de Museos, la Ciudad de México abrirá un espacio especial para recordar uno de los episodios más impactantes de su historia, el terremoto de 1985. No te pierdas esta exposición fotográfica con imágenes inéditas que prometen estremecer el corazón en un viaje visual por nuestra historia ¿Dónde y cuándo? Aquí te decimos todo lo que debes saber.

La exposición 40 años del terremoto de 1985 estará conformada por una selección de fotografías históricas, ofrece un recorrido visual por los días posteriores al sismo que marcó la vida de miles de capitalinos. Desde imágenes de edificios colapsados hasta retratos de la solidaridad ciudadana, la exposición busca invitar al público a reflexionar sobre la fuerza de una ciudad que aprendió a levantarse.

El montaje conmemorativo rescata el legado fotográfico de aquel capítulo histórico y en definitiva, este evento es una excelente oportunidad para acercarse a archivos visuales que pocas veces se muestran al público y que hoy forman parte de la memoria colectiva.

El montaje conmemorativo rescata el legado fotográfico de aquel capítulo histórico | Foto: Gobierno de México

¿Dónde y cuándo será la exposición de fotografías del terremoto de 1985?

La velada durante la Noche de Museos tendrá un horario a partir de las 18 horas y hasta las 21 horas sin restricción durante el tiempo indicado, para que los asistentes puedan recorrer las salas con un guía y participar en charlas con especialistas en historia y cultura urbana que explicarán cómo este hecho transformó la vida en la capital mexicana.

¿Dónde? : Regina 9, Centro Histórico de la Ciudad de México en el Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana.

: Regina 9, Centro Histórico de la Ciudad de México en el Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana. ¿Cuándo? : Miércoles 27 de agosto, a partir de las 18:00 horas y hasta las 21:00 horas.

: Miércoles 27 de agosto, a partir de las 18:00 horas y hasta las 21:00 horas. Costo: Entrada libre.

La exposición será en el Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana | Foto: Facebook Noche de Museos

¿Por qué no puedes perdértelo?

La exposición conmemorativa 40 años del terremoto de 1985, sirve como puente para quienes no vivieron aquel día, pues estas imágenes revelan el origen de una sociedad organizada y solidaria. También es un un homenaje emocional que honrará la memoria de quienes perdieron todo, así como de quienes ofrecieron ayuda sin pensarlo dos veces.

El evento también permite abrir el diálogo y los asistentes podrán conversar con amigos o familiares, compartir sus recuerdos, reflexiones o simplemente dejarse impactar por la fuerza visual del fotoperiodismo mexicano que también fue clave en el suceso.