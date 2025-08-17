Música solidaria por la Costa Chica

El Centro Cultural Roberto Cantoral ayer fue sede del concierto Por la Costa Chica, iniciativa encabezada por Alejandra Robles y Susana Harp para recaudar fondos en apoyo a las comunidades de Oaxaca y Guerrero afectadas por el huracán Erick. La convocatoria reunió a artistas de distintos géneros que aceptaron participar con la intención de transformar la música en un acto de solidaridad.

El programa inició con Alma Cimarrona Danza Experimental, que reivindicó los ritmos afromexicanos y marcó el pulso de la velada. Después, el músico paraguayo-mexicano Celso Duarte, director musical del concierto, ofreció un repertorio con arpa paraguaya y arpa jarocha. “Es un gran honor apoyar esta causa, que vivan Oaxaca y Guerrero”, señaló.

La voz de María Inés Ochoa siguió con El barzón, clásico de la música popular mexicana, al que definió como un llamado a la resistencia.

Queremos que la Costa Chica se levante con esa alegría que siempre la caracteriza”, expresó.

Enseguida, Ochoa se unió a Regina Orozco para cantar el corrido La entalladita y, más tarde, Orozco rindió homenaje a Álvaro Carrillo con un popurrí que hizo presente la obra del compositor oaxaqueño.

"Es un gran honor apoyar esta causa, que vivan Oaxaca y Guerrero". Foto: Pablo López

Mestizaje cultural

El flautista Horacio Franco llevó la tarde hacia otros registros con La chacona, pieza que —dijo— es producto del mestizaje cultural. Luego presentó a Alejandra Robles, gestora del concierto junto con Harp.

Soy una cantante orgullosamente afromexicana. Quería hacer algo por mi gente y le llamé a Susana y me dijo ‘vamos’”, explicó antes de interpretar La Llorona, con una voz potente que estremeció al auditorio.

Astrid Hadad puso el acento teatral con un popurrí cargado de ironía y colorido, mientras que Susana Harp agradeció al público su apoyo con una frase que resumió el espíritu de la jornada: “La Costa Chica se levanta con música”.

El recital concluyó con todos los artistas en el escenario. Además del programa artístico, se realizó una subasta de canciones en la que los asistentes pudieron pedir piezas a cambio de donativos adicionales. Lo recaudado en el evento se destinará a la reconstrucción de viviendas, lanchas, redes de pesca y cosechas destruidas por el huracán.

