Festival Macabro celebrará el 65 aniversario de "Psicosis" con función especial: fecha y sede

Estrenada en 1960 bajo la dirección del aclamado cineasta británico Alfred Hitchcock, "Psicosis", considerada como una de las películas más icónicas y trascendentales de la historia del cine, se encuentra de fiesta este 2025 ya que se están cumpliendo 65 años de su lanzamiento.

Es por dicho motivo que durante la edición XXIV del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, que se llevará a cabo del 19 al 31 de agosto en diversas sedes, se celebrará el aniversario de la obra maestra de Hitchcock con una función especial.

Protagonizada por Janet Leigh, Anthony Perkins y John Gavin, "Psicosis" muestra la historia de Marion Crane, una joven y bella mujer quien se ve obligada a resguardarse en un pequeño y alejado motel de carretera tras cometer un robo a la empresa en donde trabajaba, lugar en donde conocerá a Norman Bates, un hombre aparentemente tímido que guarda un secreto perturbador.

"Psicosis" cumple 65 años en este 2025

Foto: Macabro

¿En qué fecha y sede proyectarán "Psicosis" en el Festival Macabro?

La película nominada a cuatro premios Oscar volverá a la pantalla grande por única ocasión dentro del Festival Macabro el próximo viernes 29 de agosto a las 21:00 horas, con una función especial en la Cineteca Nacional de México ubicada en Av. México Coyoacán #389 Col. Xoco Alcaldía Benito Juárez.

La entrada general tendrá un costo de 70 pesos, así como de 50 para menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores, siendo una oportunidad imperdible para disfrutar de una de las obras clave de la cinematografía que marco un antes y un después en la manera de hacer suspenso y terror.