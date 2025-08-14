¿Qué puedo hacer gratis en el Edomex del 14 al 17 de agosto?

Del 14 al 17 de agosto, el Estado de México ofrece una amplia cartelera de actividades gratuitas pensadas para quienes buscan opciones culturales, artísticas y recreativas sin gastar un peso. Aquí te mostramos un calendario con todos los detalles para que empieces a organizar un plan con toda la familia.

Con estas propuestas gratuitas, todos pueden divertirse en actividades culturales y con ello tendrán la oportunidad para disfrutar de la ciencia, el arte y la naturaleza en un mismo recorrido. También te damos otras recomendaciones que siempre están disponibles para pasar un rato con los niños, la familia e incluso con amigos.

No necesitas salir de tu municipio para encontrar cosas que hacer, especialmente si lo tuyo es la cultura, la naturaleza o los eventos de entrada libre si quieres cuidar tu bolsillo. Solo necesitas echar un vistazo a las zonas más populares de tu localidad para saber cuáles son las actividades gratuitas para los próximos días.

¿Qué hacer en el estado de México este fin de semana?

A continuación te daremos una serie de recomendaciones, pero muchos de los municipios del Estado de México cuentan con áreas al aire libre o parques con estrada gratuita donde podrás realizar un día de campo o pic nic, como en Naucalpan, donde podrás pasar la tarde en el Parque Naucalli o visitar zonas para pasear como el kiosko de Metepec o el zoológico de Nezahualcóyotl, donde podrás ver a diversos animales por solo 5 pesos de entrada.

Ciencia y diversión en Toluca

El Parque de la Ciencia “Fundadores” en Toluca presenta su programa Verano en la Ciencia, con talleres interactivos, experimentos y charlas sobre biodiversidad, reciclaje y tecnología. Esta actividad está disponible de 10:00 a 17:00 horas y es una de las propuestas más atractivas para acercar a niñas, niños y jóvenes al conocimiento científico.

Esta actividad está disponible de 10:00 a 17:00 horas | Foto: Comecyt Edomex

Teatro gratis en Tepoztlán

Ubicado en Tepoztlán en el Estado de México en Museo Nacional del Virreinato podrás disfrutar de la obra de teatro No me Amenaces. La cita es el domingo 17 de agosto a las 13:00 horas. La entrada es libre pero te sugerimos llegar con tiempo, ya que el aforo es únicamente para 200 personas.

Narración para niños en Ecatepec

Para los más peques de la casa, en el Centro Comunitario de Ecatepec, Casa de Morelos se llevará a cabo una narración oral que mantendrá atrapados a niños y niñas. Esta vez se presentarán Las Historias de Julio Verne, será el domingo 17 de agosto a las 13:00 horas. La entrada es libre y es ideal para que los niños entren en un mundo de imaginación y aventuras.

Esta vez se presentarán Las Historias de Julio Verne | Foto: México es Cultura

¿Qué lugares me recomiendan visitar en el Estado de México?

También puedes revisar la agenda cultural de la casa de cultura de tu localidad donde casi siempre hay actividades de danza, teatro o baile con entrada libre. No olvides que en el Estado de México también hay Pueblos Mágicos donde pasarás un fin de semana increíble, estos son los más populares para visitar:

Valle de Bravo : El lugar ideal para disfrutar del lago, deportes acuáticos, parapente y su ambiente pintoresco.

: El lugar ideal para disfrutar del lago, deportes acuáticos, parapente y su ambiente pintoresco. Malinalco : En este pueblo encontrarás un centro ceremonial tallado en la montaña, calles coloniales y un ambiente tranquilo.

: En este pueblo encontrarás un centro ceremonial tallado en la montaña, calles coloniales y un ambiente tranquilo. El Oro : Un lugar que es famoso por su arquitectura estilo europeo y sus minas donde podrás recorrer el pueblo mientras disfrutas de la visa y la comida.

: Un lugar que es famoso por su arquitectura estilo europeo y sus minas donde podrás recorrer el pueblo mientras disfrutas de la visa y la comida. Metepec: Si lo tuyo son las artesanías, este lugar es reconocido por su los árboles de la vida elaborados con diferentes y su vida cultural activa, así como su deliciosa comida.

Aquí puedes ver más actividades en el Estado de México para agosto: https://www.mexicoescultura.com/