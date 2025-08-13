El Festival Macabro estrenará "Muertamorfosis", la primera película de terror mexicana creada 100% con IA

El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, se encuentra listo para llevar a cabo su edición XXIV y compartir los mejores proyectos de terror, ciencia ficción y fantasía del 19 al 31 de agosto en diversas sedes de la capital como la Cineteca Nacional, La Casa del Cine, el Circo Volador y muchas más.

Entre las propuestas que formarán parte de su selección de Largometraje Iberoamericano de Horror de este año sobresale ‘Muertamorfosis’, la cual tiene la particularidad de ser la primera película de terror mexicana creada en su totalidad con Inteligencia Artificial.

Se trata del más reciente filme del cineasta mexicano Lex Ortega, quien es reconocido por su trabajo en cintas como "Atroz" y "Animales humanos", así como en las antologías de "México bárbaro" 1 y 2, cuya filmografía se ha destacado por su estilo experimental y sangriento que lo ha llevado a ganarse el sobrenombre del "maestro del terror extremo".

"Muertamorfosis" tendrá dos funciones en el Festival Macabro

Foto: Macabro

"Muertamorfosis" se estrenará en el Festival Macabro

Protagonizada por Gigi Saul Guerrero, ‘Muertamorfosis’ muestra la historia de Lisa, una joven entomóloga quien se verá obligada a adaptarse para sobrevivir luego de quedarse atrapada en los túneles del drenaje de la Ciudad de México tras un fatal evento meteorológico, una situación que pondrá a prueba su cordura mientras va experimentando una bizarra transformación.

La película que combina body horror, terror, gore y ciencia ficción tendrá su estreno en México el próximo jueves 28 de agosto a las 18:00 horas en la Cineteca Nacional como parte del Festival Macabro. Asimismo tendrá una segunda función el viernes 29 en la Cineteca Nacional de las Artes en punto de las 20:00 horas, siendo las únicas dos fechas anunciadas hasta el momento para poder ver la cinta en el país en la pantalla grande.