Llega lo mejor del cine de terror a la CDMX con el Festival Macabro

Una verdadera invasión de cine de horror llenará de sangre, miedo y propuestas innovadoras la Ciudad de México, donde se celebrará la edición 24 de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror.

Un total de 139 películas originarias de 24 países, entre los que destacan Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, España, Canadá, Irlanda, Inglaterra, Finlandia y, desde luego, México, forman parte de la selección oficial.

Pensado como si se tratara de un hotel con múltiples puertas a lo desconocido, el festival contará con 56 películas mexicanas, 26 estrenos nacionales y un total de ocho largometrajes tendrá su premiere mundial en la capital.

Además, el festival contará con clases magistrales impartidas por maestros del género, conversatorios, exposiciones y charlas que permitirán a los fanáticos de este tipo de cine disfrutar de la experiencia más allá de las salas.

La edición 24 del festival inicia el 19 de agosto. Foto: Macabro

Celebrarán 50 años del CCC y del Chopo

En el programa se incluirán celebraciones de los 50 años de existencia de instituciones como el Centro de Capacitación Cinematográfica, con una retrospectiva, y del Museo Universitario del Chopo, sede del Cinematógrafo Fósforo, el primer cineclub de la Ciudad de México.

A ello se suman lecturas de tarot, presentaciones de libros, una retrospectiva de la obra del cineasta mexicano Emilio Portes y hasta una tienda de juguetes malditos. Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México se realizará en distintas sedes capitalinas, como la Cineteca Nacional y el Circo Volador, del 19 al 31 de agosto.