Comandante Mono: la banda veracruzana que llevó “La Rata con Thinner” del meme al ska punk y conquistó internet

En la escena musical mexicana, pocas bandas pueden presumir de transformar una leyenda urbana en un fenómeno musical como lo ha hecho Comandante Mono. Originarios de Veracruz y Xalapa, este grupo de ska punk ha sabido equilibrar irreverencia, crítica social y diversión, ganándose un lugar en el corazón del público alternativo. Su más reciente éxito, “La Rata con Thinner”, nació como un experimento sonoro inspirado en uno de los relatos virales más icónicos de internet y hoy se ha convertido en un símbolo de contracultura musical.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, los integrantes compartieron cómo una historia popular en redes sociales, conocida por su crudeza y humor negro, se convirtió en un himno punk. Con más de 20 años de trayectoria, Comandante Mono no solo apostó por el reto creativo, sino que lo hizo respetando la esencia del texto original y adaptándolo a su estilo característico, donde las guitarras potentes, la energía del ska y el espíritu contestatario se mezclan a la perfección.

Escucha aquí “La Rata con Thinner" de Comandante Mono:

“El punk era la manera más directa de llevar a la música algo que viene de las calles”, explica el vocalista Checo. “No queríamos suavizarlo demasiado, pero sí adaptarlo para que pudiera escucharse en plataformas sin que nos lo bajaran. Al final es un meme musical de un meme literario, pero con todo el espíritu de la contracultura”.

¿Por qué una canción de "La Rata con Thinner? Del relato callejero al escenario punk

La idea de convertir La Rata con Thinner en canción comenzó como una broma entre ensayos, pero pronto se transformó en un proyecto serio. El grupo reconoció en esta historia un símbolo de arte popular que rompe con el elitismo cultural.

Aquí está nuestra vocalista con nuestro productor "Juan Luis Broissin"

Créditos: Especial

“La rata representa esa democratización de la literatura, llevar algo que nació en la calle y devolverlo a la calle, pero en forma de música”, comenta Checo. “Es un homenaje a lo que la gente comparte, a ese imaginario colectivo que se construye en redes, pero con la energía de una tocada en vivo”.

El proceso creativo fue casi quirúrgico: respetar al máximo la narración original, haciendo cambios mínimos para adaptarla al formato musical y a las reglas de censura necesarias para redes sociales. “Hay cosas que no se pueden mover”, afirma Checo. “Si un cover es bueno, lo mejoras o mejor no lo haces. Lo importante era que la gente reconociera la historia y se conectara con ella desde el primer acorde”.

Un ejemplo de producción independiente y espíritu DIY

Fieles a su espíritu punk, Comandante Mono grabó y produjo el tema con recursos limitados, priorizando la autenticidad sobre la perfección técnica. El videoclip se hizo incluso con celulares, reforzando la estética callejera que conecta con la esencia del relato.

"Estamos agendando unas fechas para Querétaro, para Toluca y para Ciudad de México"

Créditos: Especial

“No nos interesa sonar como un producto de laboratorio”, dice Checo. “Queremos que quien nos escuche sienta que está en la primera fila de un toquín, sudando, cantando y brincando”.

Esa filosofía también se refleja en su calendario de lanzamientos: un sencillo nuevo cada mes, manteniendo la conexión con sus seguidores a través de redes sociales y tocadas en vivo.

¿Qué es Comandante Mono? Más que una banda de memes

Aunque La Rata con Thinner ha traído nuevos fans, Comandante Mono deja claro que no buscan encasillarse como una “banda de memes”. Su repertorio abarca desde canciones de protesta política hasta temas de desamor, pasando por composiciones inspiradas en cultura geek, videojuegos y comida.

“Queremos que nuestra música sea como un puesto de tarjetas de felicitación: que haya una canción para cada estado de ánimo”, explica Checo. “Podemos hablar de un personaje ficticio o de corrupción política en la misma tocada, y la gente lo disfruta igual”.

Con influencias que van desde Sublime y Rancid hasta Maldita Vecindad, Ska-P y The Specials, Comandante Mono se mueve con soltura entre ritmos festivos y mensajes afilados.

¿Qué sigue para Comandante Mono? Próximos proyectos y shows

El grupo se encuentra en una etapa de alta productividad. El 16 de agosto lanzarán Cuando escuches este ska, un tema que promete continuar con su línea de composiciones enérgicas y pegajosas. Además, preparan un EP titulado La Rata con Thinner y otros sencillos, que incluirá material nuevo y versiones alternativas.

Para Comandante Mono, el contacto directo con su audiencia es fundamental

Créditos: Especial

En cuanto a presentaciones, la banda visitará Xalapa, Querétaro, Toluca y Ciudad de México, y planea anunciar más fechas en sus redes. “Queremos girar por todo el país. Hay gente que nos escucha en lugares donde nunca hemos tocado, y queremos llegar hasta allá”, adelanta Checo.

Un mensaje para los fans de Comandante Mono

Para Comandante Mono, el contacto directo con su audiencia es fundamental. Piden a sus seguidores apoyar no solo escuchando sus canciones, sino también compartiendo su trabajo en redes y acudiendo a los shows en vivo.

“Todos venimos del mono”, dice Checo entre risas. “Y si ya estamos aquí, vamos a bailar, a gritar y a reírnos de lo absurdo de la vida. Porque eso también es resistencia”.