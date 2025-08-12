Cineteca Nacional celebrará el Día del Cine Mexicano 2025 con funciones gratis

Como cada año, el próximo 15 de agosto se celebrará el Día del Cine Mexicano, fecha en la que se reconocen a las producciones del séptimo arte hechas en México, mismas que retratan la identidad del país mientras dan muestra del talento de los creadores nacionales.
Este año la Cineteca Nacional se unirá a la gran fiesta del cine mexicano con la proyección de al menos 20 diferentes películas y cortometrajes en cada una de sus tres diferentes sedes ubicadas en la Ciudad de México, la de Xoco, la de las Artes y la de Chapultepec.
Las funciones por la celebración del Día del Cine Mexicano 2025 tendrán entrada totalmente libre al público en general, mientras que la celebración se extenderá desde el 15 hasta el 31 de agosto. Adicionalmente las películas y cortometrajes podrán ser vistos de forma gratuita por medio de la plataforma de streaming nuestrocine.mx, así como por televisión abierta a través de la señal de Canal 22, Canal 14 y Canal Once.
Programación del Día del Cine Mexicano 2025 en la Cineteca Nacional
Películas
- Zapata: la tierra es de quien la compra (2023), de Arturo Montero
- Corazón de mezquite (2019), de Ana Laura Calderón
- Marino y los Auténticos (2024), de Cristóbal Jasso
- Un día sin mexicanos (2004), de Sergio Arau
- Río de sapos (2024), de Juan Carlos Nuñch
- Negra (2020), de Medhin Tewolde Serrano
- El reino de Dios (2022), de Claudia Sainte-Luce
- La Montaña (2023), de Diego Osorno
- La falla (2024), de Alana Simões
- Binnigula’sa’: Los antiguos zapotecas (2024), de Jorge Ángel Pérez
Cortometrajes
- Linaje o la desaparición de los reyes (2024), de Hibrahim Bañuelos
- Bajudh (2023), de Carlos Matienzo Serment
- Memoria de un cuerpo desplazado (2024), de Mariana Mendivil
- Teatro Jarillas: Un sueño cumplido (2025), de Eliana Gilet y Axel Hernández
- Patrona (2023), de Fanie Soto
- Huachinango rojo (2023), de Cinthya Toledo
- El alma de los cerros (2023), de Itzel Yuleymi Ruiz Fuentes
- La certeza. Historias para no olvidar (2024), de Yolliztli Ruiz
- La piñata (2020), de Verónica Ramírez
- Vientre de luna (2024), Liliana K’an