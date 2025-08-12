Cineteca Nacional celebrará el Día del Cine Mexicano 2025 con funciones gratis

Como cada año, el próximo 15 de agosto se celebrará el Día del Cine Mexicano, fecha en la que se reconocen a las producciones del séptimo arte hechas en México, mismas que retratan la identidad del país mientras dan muestra del talento de los creadores nacionales.

Este año la Cineteca Nacional se unirá a la gran fiesta del cine mexicano con la proyección de al menos 20 diferentes películas y cortometrajes en cada una de sus tres diferentes sedes ubicadas en la Ciudad de México, la de Xoco, la de las Artes y la de Chapultepec.

Las funciones por la celebración del Día del Cine Mexicano 2025 tendrán entrada totalmente libre al público en general, mientras que la celebración se extenderá desde el 15 hasta el 31 de agosto. Adicionalmente las películas y cortometrajes podrán ser vistos de forma gratuita por medio de la plataforma de streaming nuestrocine.mx, así como por televisión abierta a través de la señal de Canal 22, Canal 14 y Canal Once.

Noticias Relacionadas Las cineastas Fernanda Valadez y Astrid Rondero compiten con "Sujo" en los premios Ariel

Programación del Día del Cine Mexicano 2025 en la Cineteca Nacional

Películas

Zapata: la tierra es de quien la compra (2023), de Arturo Montero

Corazón de mezquite (2019), de Ana Laura Calderón

Marino y los Auténticos (2024), de Cristóbal Jasso

Un día sin mexicanos (2004), de Sergio Arau

Río de sapos (2024), de Juan Carlos Nuñch

Negra (2020), de Medhin Tewolde Serrano

El reino de Dios (2022), de Claudia Sainte-Luce

La Montaña (2023), de Diego Osorno

La falla (2024), de Alana Simões

Binnigula’sa’: Los antiguos zapotecas (2024), de Jorge Ángel Pérez

Cortometrajes