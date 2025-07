Labubu y peluches gigantes en una experiencia inmersiva; así se siente recorrer el MUSEO japonés en CDMX | Fechas y precio

Los Labubu ya no solo son una moda, sino una forma de vida que incluso está llegando al arte, ¡y no solo ellos!, sino que cualquier peluche de tendencia como Hello Kitty, Cinnamoroll o incluso Stitch se convirtieron en el spot perfecto para fusionar lo moderno con lo artístico. ¿Te animas a vivir esta experiencia que te dejará preguntándote qué es el arte?

La CDMX está estrenando un nuevo museo japonés en el que todo lo relacionado al lejano país del Sol naciente se puede convertir en arte, pero más allá de ello, también se nos permite tener una experiencia inversiva en la que las luces neón, los peluches gigantes y una pared repleta de Labubus se convierten en ese lugar ideal para tomarnos fotos y videos para presumir en redes sociales.

Si todo esto en conjunto ya te enamoró y quieres verlo con tus propios ojos y dejarte llevar hasta un espacio bastante moderno en donde todo tipo de tendencias conviven entre sí, aquí te dejamos toda la información, desde el lugar, el precio, las actividades y si vale la pena o no este museo para nada convencional, ¡pues es una colaboración con Pop Mart!

Human Museum, el nuevo museo de CDMX lleno de color, Labubus, Hello Kitty y más

El Human Museum de Japón llegó a la Ciudad de México, para ser concretos, a Polanco, con IMAGINE una exposición temporal que está volviéndose viral en reses sociales por lo icónica que resulta y de ahí su nombre; la presentación destaca por estar llena de color, texturas, formas y tamaños; de ahí que los Labubus, estatuas y peluches gigantes decorando las paredes sean los grandes protagonistas.

Pop Mart hizo colaboración con esta exposición. (Foto: IG @_imagine_m_)

Uno de los mayores atractivos de la exposición IMAGINE es que es inmersivo, sensorial y visual, por lo que en todo momento notarás cómo tus sentidos conectan con todo lo que conforma esta experiencia contemporánea. Pues si bien es cierto que hay obras de arte creadas con un fin claro, también tenemos piezas más modernas y que en realidad son tendencia y moda.

Se sabe que la meta es explorar en el futuro del arte y para ello nada mejor que las tendencias japonesas que han logrado dejar impacto, sobre todo, al dejarnos experimentar con ella y con elementos que ya reconocemos.

El mejor ejemplo es un cuarto con paredes repletas de peluches que van pasando por distintas tonalidades, pero con personajes que ya tenemos bien identificados como son Stitch, Pokémon, Las Chicas Superpoderosas o Los Ositos Cariñositos, tan solo por mencionar algunos de los productos de Pop Mart, con quien se unieron en colaboración.

¿Te animas a visitarla? Además de todo este atractivo basado en los productos de tendencias, el Human Museum tiene cuartos repletos con luces de colores neón, una habitación en la que los sillones parecen haber sido atacados con bolas de pintura y esta mista textura se expande a las paredes, techos y el mismo suelo. Anímate a visitar esta exposición. (Foto: IG @_imagine_m_)

¿Cuánto cuesta la entrada al Human Museum de Masaryk?

Si no te quieres perder la oportunidad de visitar esta exposición temporal traída desde Japón tienes que darte cita en Presidente Masaryk; las entradas ya están a la venta a través del sitio web del museo y tienen un costo de 249 pesos mexicanos.

Sin embargo, debes de saber que se trata de un evento programado, así que eres tú quien deberá de seleccionar la fecha y horario en el que piensas visitar esta increíble experiencia. Para comprar las entradas da clic en este ENLACE.