Homenaje a Bayona, Mónica Lozano y Dolores Heredia inauguran los 40 años del FICG

“Me declaro un hijo bastardo de Guadalajara”, expresó el cineasta español Juan Antonio Bayona al recibir el Premio Mayahuel Internacional en reconocimiento a su trayectoria en el marco de la ceremonia inaugural del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en una noche que también celebró las carreras de la actriz Dolores Heredia y la productora Mónica Lozano.

DOLORES HEREDIA: “EL MUNDO SE CAE A PEDAZOS Y NOSOTROS ESTAMOS CELEBRANDO EL CONTAR HISTORIAS”

La ceremonia fue celebrada en el Auditorio Telmex de la capital tapatía y la primera persona en recibir su reconocimiento fue Dolores Heredia quien pudo ver una semblanza audiovisual de su carrera antes de recibir su premio de manos de Guillermo Gómez Mata, presidente del patronato del FICG: “Quiero agradecer al festival de Guadalajara que trabaja horas y horas solamente para reunirnos, para ponernos a ver películas (...) 40 años pese a todo, con altas y bajas, eso vale mil aplausos”, comenzó la actriz su discurso.

“Cuando alguien te reconoce y te dan un premio por trayectoria, uno no lo piensa. Cuando me lo recordaron uno se cansa, yo también estoy cumpliendo 40 años de que me subí por primera vez a un escenario y he amado cada proyecto, he decidido cada uno de ellos, lo he amado, lo he defendido, hasta los que no me gustaron, hasta los que no se vieron, porque a veces hacemos un montón de proyectos que se quedan ahí, que se hacen y no se ven. Pero eso hace parte también de la vida del actor, de la vida de los creadores. Mucho hay que hacer”, dijo.

“Celebro con ustedes y agradezco, mi corazón está expandido y feliz porque reconocer es una palabra muy bonita, es un palíndromo porque es una palabra que se lee igual al derecho y al revés y creo que es eso, es un acto de dar y al dar, regresa. Y ese también es el trabajo del actor”, continuó.

Foto: Cortesía FICG

“Hay que reconocer a los festivales porque nos permiten ver cine de cerca, nos permiten reencontrarnos, eso es una revolución, es resistencia: seguir haciendo cine en un mundo que nos obliga a hacer otra cosa. El mundo se está cayendo a pedazos y nosotros estamos aquí celebrándonos el contar historias para entretenernos y buscando dejar algo en el alma del espectador, para mí esa es mi bandera”, enfatizó.

La actriz, cuyo talento la ha llevado a ser parte de más de 60 largometrajes y diversos proyectos en la pantalla chica, también se tomó un momento para dedicar unas palabras de agradecimiento a los equipos de staff de cada producción en los que participó y a tres personas fundamentales en su vida:

“Hay tres personas fundamentales en mi vida, mi hermana Ana María que vive con síndrome de Down, quien poco a poco se está despidiendo de la vida y fue alguien quien me enseñó todo, una manera de amar completamente diferente”, comentó.

“Daniele Finzi Pasca, un creador extraordinario, un clown loco, apasionado, quien también me ayudó como actriz, como persona y viajera en el mundo a ver la vida de muchas otras maneras; y Saasil, mi hija quien me sigue cada día cambiando de dirección y haciendo que yo sea una persona en cambio. Gracias a las personas que han pasado por mi vida en estos 40 años”, concluyó.

MÓNICA LOZANO: RECUPERAR EL ASOMBRO FRENTE A LA PANTALLA

El segundo homenaje de la noche fue para la productora mexicana Mónica Lozano con el Homenaje Mayahuel Industria FICG por su destacada labor en y para el cine mexicano. Foto: Cortesía FICG

Con más de 24 años de trayectoria y una sólida visión empresarial, su nombre ha aparecido en más de 40 créditos, incluyendo los de algunas de las películas mexicanas de mayor reconocimiento internacional de las últimas décadas como “Amores perros” de Alejandro González Iñárritu y “No se aceptan devoluciones” de Eugenio Derbez, entre otras.

Tras recibir el Mayahuel de manos de Estrella Araiza, la productora se dijo muy emocionada y expresó que le honra recibir este reconocimiento del evento cinematográfico más antiguo de nuestro país.

“Dicen que los cuarentas son los mejores años de la vida. Yo le deseo al Festival que durante muchísimos años más, sigan convocándonos para hacernos recuperar el asombro frente a la pantalla, y para recordarnos que todos los que hacemos cine mexicano formamos parte de la misma familia”, dijo con emotividad.

JUAN ANTONIO BAYONA: SEGUIR PROYECTANDO LUZ EN TIEMPOS TURBULENTOS

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el homenaje internacional al cineasta español Juan Antonio Bayona, director de filmes como “El orfanato”, “Un monstruo viene a verme” y” La sociedad de la nieve”.

Previo a su reconocimiento Yerai Cortés y Tania García acariciaron los oídos de los presentes con la interpretación de la canción “Los almendros”, que conmovió a los asistentes a la gala, quienes disfrutaron de esta pequeña, pero poderosa, prueba de lo que se encontrarán en la película “La guitarra flamenca” de Yerai Cortés, dirigida por Antón Álvarez (C Tangana).

“Me hace muchísima ilusión estar aquí. Si ven que se me ponen los ojos raros es que me han dado tres tequilas antes, aquí se toma un tequila para lo que sea y eso me parece maravilloso”, comenzó el cineasta para luego recordar que el festival de cine es más importante para él de lo que la audiencia podría imaginar:

“La primera vez que salí de España, con un cortometraje bajo el brazo, que era mi primer corto porque acababa de salir de la escuela de cine y fue a Guadalajara hace 25 años. Vine con mi primer corto que se llama Mis vacaciones, para mí salir de España, con una pequeña pieza que habíamos rodado con todo el cariño del mundo y descubrir Guadalajara, una ciudad preciosa donde siempre se ve el cielo fue muy emocionante”, dijo. Foto: Cortesía FICG

“Volver para recoger un premio de homenaje a tu carrera, la verdad es que no lo había pensado, no he mirado nunca atrás y cuando ves estos videos (de semblanza) es cuando te das un poquito cuenta”, siguió.

Durante su discurso se le vio notablemente emocionado y agradecido por el reconocimiento: “Este premio también es muy especial porque tengo un montón de amigos mexicanos, a algunos los he visto esta noche como Eugenio Caballero o Bertha Navarro, y por supuesto, Guillermo del Toro, el gordo cabrón, sin él no habría podido hacer ‘El orfanato’, la película que empezó mi carrera, así que gracias a él estoy aquí”, expresó.

“Me declaro hijo bastardo de Guadalajara de alguna forma y también me hace mucha ilusión que me entregue el premio la rectora de la universidad (Karla Planter Pérez), estar en Guadalajara en un festival creado por una universidad pública porque vivimos tiempos complicados, tiempos turbulentos y los tiempos turbulentos generan líderes turbulentos y la mejor manera de luchar contra eso es la universidad, la cultura, así que por la empatía, por

seguir proyectando luz, por Guadalajara, que viva el cine y que viva México”, concluyó.

FICG: 40 AÑOS DE HISTORIA

Como ya es tradición después de cuatro décadas, el evento inició proyectando el FICG Minuto. Por 60 segundos, el Festival mismo se convirtió en cine, ese “monstruo divino” representado en esta ocasión especial por un centauro salido de la mano del caricaturista José Ignacio Solórzano Pérez “Jis”.

La ceremonia prosiguió con Andrés Zuno presentando el videomensaje de la Rectora General de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, quien con orgullo y entusiasmo reconoció al FICG como uno de los proyectos culturales más emblemáticos de la Universidad y una de las citas imprescindibles para el cine iberoamericano.

“Hoy celebramos 40 años de historias, es un verdadero orgullo estar aquí. Hace 40 años esto comenzó como una pequeña muestra, hoy es una fuerza transformadora para nuestra ciudad”, comentó Zuno con respecto a la larga trayectoria que el FICG ha tenido, siendo uno de los encuentros cinematográficos más importantes en Latinoamérica y el más longevo en México.

Por su parte, Guillermo Gómez Mata, presidente del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, celebró que el FICG haya logrado llegar a números redondos en un país que reta la existencia de los proyectos culturales. Compartió con la audiencia su entusiasmo por este momento, deseando larga vida al proyecto cultural que impulsó Raúl López Padilla.

“Desde su origen como muestra de cine mexicano, nuestro festival ha sido una celebración al talento, la diversidad y la visión que distinguen a la cinematografía de Iberoamérica y del mundo. Hemos sido testigos del desarrollo del lenguaje cinematográfico, del paso de nuevas generaciones de cineastas y del impacto del cine en nuestra sociedad”, subrayó.

La noche continuó con un emotivo videomensaje por parte de la directora general del FICG, Estrella Araiza, quien enfatizó que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara cambia la vida: “es un espacio donde nace la esperanza, donde puedes soñar y conocer a quienes realizaron las películas que te formaron”.

“FRANKELDA” INICIA SU HISTORIA EN EL FICG

La gala de inauguración corrió a cargo de “Soy Frankelda”, el público recibió finalmente a los hermanos Arturo y Roy Ambriz. Los directores del primer filme de animación mexicana realizada con stop motion subieron al escenario junto con figuras a escala de personajes de la historia.

Llenos de agradecimiento, Roy y Arturo Ambriz se dijeron estar honrados por poder ser parte de un festival tan importante. Agradecieron a todos aquellos que estuvieron involucrados en la creación, difusión y reconocimiento de Soy Frankelda. Desde Estrella Araiza, el equipo de Cinema Fantasma y hasta Guillermo del Toro han sido, en sus palabras, fundamentales para traer esta película al público.

Esta obra artesanal es una carta de amor a la narración de historias. Ambientada en el México del siglo XIX, el filme se centra en ‘Frankelda’, una escritora que es ignorada por todos menos por los monstruos surgidos de su propia imaginación. Enfrentada con sus creaciones, la protagonista es obligada a afrontar su subconsciente mientras explora los límites de la ficción.

Tras la función el público recibió al filme con una ovación que encamina el buen recibimiento que tendrá ahora que los cineastas anunciaron que llegará a salas de cine en otoño a través de Cinépolis Distribución.