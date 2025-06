"Este premio llega como una culminación": Gerardo Tamez

Gerardo Tamez no lo esperaba. La noticia le llegó primero a través de amigos, por mensajes y llamadas que lo alertaban con entusiasmo. Horas más tarde, recibió la confirmación oficial por parte de la Secretaría de Cultura: había sido galardonado con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2024 (PNAL), en el área de Bellas Artes.

“Es un reconocimiento del cual me siento profundamente feliz. Es el mayor que hay en este hermoso país, en mi área, y estoy muy agradecido. Es un reconocimiento muy difícil de lograr y, de alguna manera, ya se cristalizó”, expresó en entrevista.

Con casi seis décadas de trayectoria, Tamez es un referente esencial en la música mexicana. Fue fundador del emblemático grupo Los Folkloristas y es autor de obras como “Tierra mestiza”, “Pirecua en nogal” y “Habanera y son”, piezas en las que fusiona las raíces tradicionales con un lenguaje contemporáneo. Su obra abarca desde la música de concierto hasta el cine y la danza, sin perder nunca el vínculo con las expresiones populares.

Durante la entrevista, en un momento tan simbólico como emotivo, Arturo Márquez, uno de los compositores más reconocidos del país, le llamó para felicitarlo.

“Me está llamando Arturo para felicitarme. Tenemos una gran empatía artística y una amistad muy cercana. Él siempre me impulsó mucho y me dio muchas esperanzas”, compartió con alegría.

Y agregó: “Es un buen momento de mi vida artística, aunque sé que hay muchos colegas igualmente valiosos que lo merecen”.

En 2018, Tamez recibió la Medalla Bellas Artes, un reconocimiento que considera muy significativo, aunque el premio nacional tiene, dice, un peso institucional distinto.

“La medalla es un reconocimiento importantísimo que siempre he venerado. Pero este premio tiene una gran envergadura; es el máximo galardón cultural que tenemos en el país”, dijo.

Más allá del reconocimiento personal, Tamez considera que el premio también representa un aliento para sus colegas, quienes muchas veces invisibles ante el gran público.

Y reiteró: “Estoy muy sorprendido. En la mañana estaba buscando en los medios y no veía nada. Me pareció raro. Luego me empezaron a escribir amigos, y fue por ellos que me enteré casi oficialmente. Fue una grata sorpresa, sí”.

Además de su trabajo creativo, Gerardo Tamez ha sido formador de generaciones desde instituciones como la UNAM, el CIEM y la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Actualmente dirige el Terceto de Guitarras de la Ciudad de México y el Ensamble Tierra Mestiza, con los que sigue explorando y difundiendo su visión musical.

Con este reconocimiento, se reafirma como una de las figuras más sólidas y generosas de la música mexicana contemporánea: un creador que ha sabido honrar la tradición mientras construye nuevas formas de decir México a través del sonido.

OTROS GALARDONADOS

El Premio Nacional de Artes y Literatura 2024, máximo galardón cultural otorgado por el Gobierno de México a personas o colectivos mexicanos cuya obra haya enriquecido significativamente el patrimonio cultural del país, también fue otorgado al escritor y académico Vicente Quirarte, en la categoría de Lingüística y Literatura; a la etnóloga y etnohistoriadora María Teresa Rojas Rabiela y al arqueólogo y director del Proyecto Templo Mayor, Leonardo López Luján, en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; así como a los artesanos Juana Bravo Lázaro y Antolín Vázquez Valenzuela, en el rubro de Tradiciones Populares.

