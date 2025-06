Todo está dispuesto para abrir los museos este jueves: INAH

Dos días después de permanecer con las puertas cerradas, los museos a cargo del INAH, incluido el galardonado Museo Nacional de Antropología, volverán a abrir al público, afirmó el director del organismo Diego Prieto. Este jueves, explicó, los inmuebles comenzarán a implementar “un mecanismo paulatino de relevo” entre el personal de la empresa contratada para ofrecer los servicios de seguridad y elementos de corporaciones públicas, “ya sea Policía Auxiliar, servicio de protección federal o algunas otras”.

En entrevista, el funcionario afirmó que además se estudia la sanción aplicable a la empresa SSS Asistencia y Supervisión S.A. de C.V., ganadora de la licitación para suministrar el servicio de seguridad en los museos, en propuesta conjunta con Sistemas Prácticos en Seguridad Privada S.A. de C.V., quienes incumplieron con el contrato al no contar con la capacidad que habían ofrecido.

“Las sanciones tienen que disponerse, ya lo estamos platicando con la secretaria (Claudia) Curiel y su equipo jurídico y administrativo. Las sanciones pueden ir desde deductivas, cancelación parcial o total de los servicios y rescisión de contrato. Lo vamos a ir instrumentando, porque tenemos que trabajar con prudencia y no podemos dejar desprotegido nada”, afirmó.

Prieto señaló que el cierre de los museos desde el martes pasado se realizó a petición de los trabajadores quienes se opusieron a operar sin el personal de seguridad suficiente, fue “una molestia muy explicable y comprensible”, dijo. Las autoridades plantearon abrir parcialmente los espacios, pero la negativa persistió, mientras la empresa privada de seguridad apenas llegó a cubrir el 50 por ciento de los elementos con los que se había comprometido.

Esa empresa, agregó, “nos mostró en papel una gran capacidad de fuerza, pero solo en papel, ya cuando se trató de trabajarlo en territorio pues se vio que estaba exagerando, que no midió correctamente sus fuerzas y que empezó a trastabillar”, señaló. Mediante licitación pública, la empresa fue seleccionada para comenzar a operar a partir del 1 de junio, después de que el INAH no pudo concretar un acuerdo para extender los servicios de la Policía Auxiliar de la CDMX, debido a que sus costos no se ajustaron a lo presupuestado.

Ayer por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que desconocía la situación de los museos y citó en Palacio Nacional a la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, para tratar el tema. De acuerdo con Prieto, tras la reunión se determinó apoyar al INAH para contratar corporaciones públicas.

La empresa privada contratada se había comprometido a suministrar 850 elementos de seguridad, de los cuales 450 serían solamente para los museos del valle de México y el resto para otros 26 estados. Prieto afirmó que el servicio para la Ciudad de México, de junio a diciembre, representa una inversión de alrededor de 78 millones de pesos.

“Probablemente con alguna empresa pública pueda ser un poco más, pero aquí lo que importa no es sólo el dinero, que también cuenta porque necesitamos el recurso presupuestal, pero cuenta sobre todo la confiabilidad y por eso estoy muy tranquilo porque tanto la secretaria Curiel como la Presidenta de la República nos han ofrecido respaldo, de manera que ya no tengo que preocuparme tanto”, señaló.

El martes pasado, los visitantes del Museo Nacional de Antropología se toparon con dos carteles, uno en inglés y otro en español, en el que se ofrecía una disculpa debido a que las instalaciones permanecían cerradas “por causas ajenas a los trabajadores”. De acuerdo con el director del espacio, Antonio Saborit, en un día normal de martes el espacio llega a tener hasta 7 mil visitantes. Otros espacios que debieron cerrar sus puertas fueron el de Historia, el Caracol, el Templo Mayor, el de las Culturas del Mundo, las Intervenciones y Del Carmen.

FOTOS: ALFREDO PELCASTRE Y ANTONIO NAVA

MAAZ