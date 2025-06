“Un viaje para los mejores”, una antología de J.F. Gómez que redefine la narrativa independiente en México

El panorama en el cual se encuentra la industria literaria en México puede ser desalentadora para muchos escritores emergentes, pues con las estanterías llenas de libros de autoayuda y "obras" presuntamente escritas por influencers, las editoriales de renombre no suelen apostar por publicar ideas nuevas con planteamientos controvertidos. Todo esto parece estar cambiando rápidamente gracias al esfuerzo de un grupo con mucho talento.

A raíz del éxito arrollador acuñado por el ahora mítico texto "La Rata con Thinner", la próxima generación de escritores mexicanos han encontrado una nueva voz, reavivando movimientos y corrientes, así como creando y reescribiendo los límites en lo escrito. Estos jóvenes letristas, quienes participaron activamente en la publicación previamente mencionada, ahora encabezan una literatura viva, pero antes de eso, la editorial independiente "El Narrador" y la persona detrás de esta iniciativa fueron los primeros en apostar en esta nueva escena, no sin antes demostrar talento propio y visión por medio de sus propias obras.

Se trata del autor y editor Paco "J.F. Gómez", quien continúa consolidando su trayectoria en la coyuntura de la literatura mexicana con la publicación de su más reciente obra "Un viaje para los mejores", una antología de cuentos que mezcla ciencia ficción, realismo mágico, sátira política, horror cósmico y fantasía, dentro de una estructura narrativa ambiciosa e interconectada. En una entrevista realizada en exclusiva para El Heraldo de México, el escritor habló a profundidad sobre su proceso creativo, los temas que aborda en su nuevo libro y el impacto del trabajo editorial independiente en el nuevo panorama literario que ayudó a cimentar.

"Un viaje para los mejores": ¿Por qué el libro de Paco J.F. Gómez se llama así?

Publicado por su propio sello, El Narrador, "Un viaje para los mejores" reúne casi 50 relatos que, según explicó Gómez, no solo buscan entretener, sino también provocar reflexión.

“El título del libro surge de un cuento donde una civilización intenta preservar a los ‘mejores’ seres humanos para reconstruir el mundo, pero terminan replicando los mismos errores que llevaron al colapso anterior. Es una crítica a la arrogancia con la que solemos definir quiénes merecen el futuro”, comentó el autor.

El libro está disponible tanto en formato físico como digital en plataformas como Amazon, BuscaLibre, Mercado Libre y Librerías Gandhi

Créditos: Especial

En este sentido, la obra se convierte en un espejo oscuro de nuestra sociedad actual, abordando temas como el poder, la corrupción, la codicia, la espiritualidad manipulada, la desigualdad y el colapso ecológico.

El universo literario dentro de la editorial "El Narrador"

Durante la entrevista, Paco J.F. Gómez destacó que su nuevo libro forma parte de un universo narrativo mayor, interconectado con sus obras anteriores como Heroicos rugidos, El Guardabosques y Los que no pudieron crecer solos. Esta red de historias permite que los lectores encuentren personajes, escenarios y conceptos recurrentes, formando un “multiverso literario” que premia la lectura atenta.

“Me interesa mucho el concepto de continuidad. No como una saga tradicional, sino como una exploración de ideas desde diferentes ángulos, en diferentes mundos que de algún modo se tocan”, señaló.

Además, el autor hizo énfasis en el valor de la edición independiente como una forma de resistencia cultural. Desde 2019, con la creación de El Narrador, Paco J.F. Gómez ha impulsado la publicación de obras que, bajo los estándares tradicionales de la industria, no siempre encuentran un espacio.

“La independencia me permite tomar riesgos. Puedo publicar lo que creo necesario sin depender de comités editoriales, sin modas de mercado. Pero también me obliga a ser riguroso: no basta con escribir, hay que producir, distribuir, corregir, diseñar y llegar al lector. Es un trabajo integral”, aseguró.

"El país está lleno de talento. Pero el talento sin medios no basta", asegura J.F Gómez

"Solo que tengo 4 libros, este siendo el último, que estudie economía en la UAM, que hago contenido en redes relacionado con los libros" Créditos: Especial

En cuanto al estilo, los cuentos de Un viaje para los mejores se caracterizan por su brevedad y contundencia. Algunos relatos caben en una sola cuartilla, otros rozan lo filosófico o lo alegórico. Hay narraciones que apelan al absurdo, al simbolismo, e incluso al realismo testimonial.

En palabras del autor: “Cada cuento debe decir algo en el menor espacio posible. Vivimos en una época donde el lector tiene mil estímulos. Si no lo atrapas en los primeros renglones, se va. Pero no creo en lo fácil ni en lo plano. Hay que dar capas de lectura, guiños, dobles sentidos”.

El libro está disponible tanto en formato físico como digital en plataformas como Amazon, BuscaLibre, Mercado Libre y Librerías Gandhi. También puede encontrarse en librerías independientes y ferias del libro, donde la editorial El Narrador participa de forma habitual. Actualmente, el autor se encuentra presentando la obra en varios estados del país y adelantó que su próximo proyecto incluye una novela distópica juvenil y una colección de cuentos ilustrados.

Finalmente, Paco J.F. Gómez compartió con El Heraldo de México una reflexión sobre la literatura contemporánea en México: “El país está lleno de talento. Pero el talento sin medios no basta. Necesitamos más espacios, más lectores, más apoyo a las editoriales pequeñas. Y necesitamos libros que digan algo, que no le tengan miedo a incomodar, a mostrar lo roto. Porque ahí también hay belleza. Y futuro”.