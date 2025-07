Jaime Ramírez Ortiz presenta “Reflexiones de un mexicano no tan promedio”, una radiografía crítica de la identidad nacional

En un México plagado por una apatía moral y un desalentador presente ético que contamina incluso lo personal y lo profesional, una duda comenzó a gestarse entre las preocupaciones diarias de "Un mexicano no tan promedio", y ese fue justamente el título de lo que se convertiría en el primer libro de Jaime Ramírez Ortiz, profesor durante más de 20 años y periodista enfocado en la crítica de cine.

Este material, bajo la visión del autor, propone una exploración incisiva y profunda del ser mexicano por medio de un texto que sería difícil de ubicar dentro de una estantería, debido a la interesante mezcla de estilos, géneros y objetivos. En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Jaime Ramírez comparte las motivaciones detrás de esta obra, los desafíos que enfrentó al escribirla y las implicaciones que su análisis plantea sobre la identidad nacional contemporánea.

“Si les llama la atención el título o el fragmento que pueden leer en Amazon, que le den una oportunidad, aunque no sepan quién soy”

Créditos: Especial

Ramírez Ortiz, quien ha forjado una trayectoria que entrelaza las humanidades, el periodismo y la docencia, asegura que el objetivo del libro es expresar una inquietud silenciosa que, poco a poco, se ha convertido en el día a día de cientos de miles de mexicanos. A través de cada uno de los capítulos, que corresponden a una letra del abecedario, se plantea una vivencia personal que retrata una situación problemática que, si bien parte de lo íntimo, puede ser el espejo en el que todos los lectores reconozcan sus propias acciones, desgracias e incluso carencias.

¿De qué trata el libro Reflexiones de un mexicano no tan promedio?

No se trata de una aguda crítica política, ni de un ensayo complejo que busque encontrar el hilo negro detrás del desgaste de México desde un enfoque social. Se trata de algo más directo. De acuerdo con Jaime Ramírez, la obra, escrita con un tono que oscila entre el ensayo, la crónica personal y la sinceridad satírica, busca cuestionar estereotipos, despertar conciencia crítica y aportar al debate nacional.

"Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestro en Tecnología Educativa. En mis inicios profesionales, me desempeñé como reportero de la fuente de cine para el periódico El Financiero, en el suplemento semanal La Agenda del Espectador. Fui colaborador editorial para la revista Cinemanía durante 15 años"

Créditos: Especial

En palabras del autor, Reflexiones de un mexicano no tan promedio es “un libro que se construyó a partir de las inquietudes del día a día y la vida en general me dejaron sobre el país que soy y el país que habito”. El confinamiento y una vida ajetreada, llena de compromisos, lejos de silenciar su impulso creativo, lo llevaron a reflexionar, a lanzar una denuncia pasiva, una queja con tintes cómicos, una especie de terapia personal y un viaje en el que los lectores puedan empatizar o simplemente encontrar una lectura amena.

Reflexiones de un mexicano no tan promedio: una mirada que incomoda y despierta conciencia

Ramírez Ortiz reconoce que escribir este libro representó una experiencia “intensa, caótica y liberadora”. Lo califica como un trabajo valiente y a contracorriente, que no busca ofrecer respuestas cerradas sino abrir nuevas preguntas sobre lo que significa ser mexicano en pleno siglo XXI.

Uno de los aspectos más poderosos del texto es su capacidad de autocrítica, pues el autor es plenamente consciente de que muchas personas no estarán de acuerdo con lo que se propone en las páginas de su primera obra. Esto no convierte al libro en una especie de señuelo para atraer atención por medio del odio; todo lo contrario.

“Voy a recibir muchísimo hate si es que el libro tiene cierta difusión. Pero quienes no se suban en ese barco, pues sí me gustaría que reflexionaran”.

¿Cualquiera puede escribir un libro en 2025?

A lo largo de la entrevista, el autor enfatiza que el término “mexicano promedio” no es una etiqueta despectiva, sino un punto de partida para hablar de las contradicciones sociales, las fracturas históricas y las complejidades culturales que atraviesan al país. Y, sobre todo, de un sentimiento que lo ha perseguido desde la infancia, pues desde sus primeros años de conciencia, Jaime no se ha sentido como una persona promedio. Esa fue una de las principales razones por las que tomó una decisión arriesgada: publicar su primer libro en un plazo menor a un año, sin experiencia previa en la industria ni en un tema específico.

Jaime asegura que la idea de redactar su primer libro surgió de repente, precisamente cuando empezó a cuestionar su rutina y, sobre todo, a plantearse que tenía que escribirlo antes de cumplir 50 años: “De repente me llegó la idea. No es algo que siquiera haya estado así como masticando con tiempo. No, o sea, me llegó de pronto”.

En definitiva, Un mexicano no tan promedio es una obra que busca incomodar, sacudir y reflexionar, sin caer en el cinismo ni en el pesimismo

Créditos: Especial

Este brote de determinación y creatividad ante un nuevo proyecto es lo que termina dando un carácter único a Reflexiones de un mexicano no tan promedio. La manera orgánica y original en que surge su premisa resalta en un panorama lleno de libros de influencers y textos de autoayuda. Es un libro personal que parte de un objetivo claro, el cual también invita a una reflexión en torno a su creación. Para Jaime, cualquiera puede escribir un libro; lo complicado es tener la disciplina y, sobre todo, un mensaje que valga la pena.

“Todos tenemos ganas de hacer cosas. Desde tener ganas de comer algo, hasta tener ganas de ir al cine. Yo tenía ganas de escribir un libro desde que tenía 30 años, y los años van pasando a una rapidez que ni siquiera ves venir. En uno de los episodios originales de Star Wars, El Imperio Contraataca, Yoda le dice a Luke Skywalker cuando le está empezando a enseñar a ser Jedi: 'Hazlo o no lo hagas, no lo intentes”.

El reto de ser leído por desconocidos

Sobre el futuro del proyecto y, en general, de su carrera profesional, el autor admitió que el camino aún es incierto. Con el material publicado a finales de 2024, ha preferido esperar para iniciar su promoción, pero es algo que comenzará lentamente, primero desde Amazon, único lugar donde se puede adquirir Reflexiones de un mexicano no tan promedio, así como las redes sociales del autor:

Facebook: Jaime Ramírez Ortiz

Instagram: @jaimerayjr

X: @jaimeray21

No obstante, Jaime Ramírez enfatizó que el verdadero reto comenzará cuando el libro llegue a manos de personas que no lo conocen personalmente: “Todas las ventas hasta ahora han sido con gente que ha tenido alguna relación conmigo. Quiero ver cómo lo recibe alguien que no tiene ni idea de quién soy”.

Aun con las dificultades que conlleva la autopublicación, mantiene una visión abierta. Reconoce que, sin una editorial detrás, la promoción y distribución son complicadas, pero confía en el poder del contenido y en el interés genuino de los lectores:

“Si les llama la atención el título o el fragmento que pueden leer en Amazon, que le den una oportunidad, aunque no sepan quién soy”, invitó.

¿Dónde comprar "Reflexiones de un mexicano no tan promedio"? Una obra fuera del molde

Reflexiones de un mexicano no tan promedio ya está disponible en Amazon. El autor extiende una invitación abierta a quienes deseen sumarse a esta lectura sin prejuicios y con ánimo de introspección: “El éxito del libro dependerá del eco que haga en quien lo lea con mente abierta”, concluyó.

En definitiva, Reflexiones de un mexicano no tan promedio es una obra que busca incomodar, sacudir y reflexionar, sin caer en el cinismo ni en el pesimismo. Es un libro necesario en el México actual, un país que parece adormecido y cada vez más ajeno a la empatía. Este texto encuentra valor en sí mismo al ser una propuesta que no encaja con el predecible rumbo de las grandes editoriales, además de ser un ejemplo claro de que la crítica sumada a la disciplina es el motor que impulsa proyectos capaces de cambiar el mundo. Desde la lejana pero innovadora nouvelle vague en el cine francés, hasta un libro tan personal como Reflexiones de un mexicano no tan promedio.